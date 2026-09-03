Nasce Aurelius, primeiro neto de John Lennon e Yoko Ono

O músico Sean Ono Lennon, 50, filho de John Lennon e Yoko Ono, anunciou o nascimento de seu primeiro filho --chamado Aurelius-- com a artista Charlotte Kemp, 39. Em publicações no Instagram, Sean publicou fotos do recém-nascido.

Charlotte também postou outras imagens nas redes sociais, segurando Aurelius próximo a um lago. Na postagem, escreveu que tem colocado músicas do DJ Aphex Twin e do pianista Stravinsky para o menino escutar e também pediu dicas para fazer a criança arrotar.

Sean e Charlotte se conheceram em 2005, no festival Coachella, e começaram um relacionamento em 2007, mas não estão casados.

Além de Sean, John tem outro filho, Julian Lennon, 63, que nasceu do relacionamento com Cynthia Lennon, sua esposa antes de Yoko Ono. Julian não é casado e também não tem filhos.

Em 2011, em uma entrevista feita à revista Record Collector, Julian explicou que não teria interesse em ter filhos, pois sente que, assim como o pai durante sua infância, não está preparado para isso.