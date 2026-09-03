Mumuzinho comanda noite de pagode na véspera do feriado em Vitória

A véspera do feriado vai ganhar uma programação especial para quem gosta de samba e pagode em Vitória. Neste domingo (6), a partir das 16h, Mumuzinho sobe ao palco do Gordinho Sambão para uma noite de música que também reúne Pele Morena, Curtição, Romarinho e DJ Fabrício V.





Um dos destaques do pagode nacional, Mumuzinho chega à capital capixaba com um repertório que passeia por diferentes momentos de sua carreira. Entre os sucessos que devem fazer parte da apresentação estão “Fulminante”, “Curto Circuito” e “Eu Mereço Ser Feliz”, além de músicas do projeto “Conectado” e do audiovisual mais recente, “Simples Assim”.





A apresentação também traz novidades, como “Fechadão com o Amor”, e uma releitura de “Andança”, clássico eternizado na voz de Beth Carvalho.





A programação marca ainda a comemoração de cinco anos da casa, que preparou uma ação especial para quem chegar cedo. Até as 18h, os primeiros mil latões de cerveja serão oferecidos ao público.