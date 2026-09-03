Mumuzinho comanda noite de pagode na véspera do feriado em Vitória

A véspera do feriado vai ganhar uma programação especial para quem gosta de samba e pagode em Vitória. Neste domingo (6), a partir das 16h, Mumuzinho sobe ao palco do Gordinho Sambão para uma noite de música que também reúne Pele Morena, Curtição, Romarinho e DJ Fabrício V.
Um dos destaques do pagode nacional, Mumuzinho chega à capital capixaba com um repertório que passeia por diferentes momentos de sua carreira. Entre os sucessos que devem fazer parte da apresentação estão “Fulminante”, “Curto Circuito” e “Eu Mereço Ser Feliz”, além de músicas do projeto “Conectado” e do audiovisual mais recente, “Simples Assim”.
A apresentação também traz novidades, como “Fechadão com o Amor”, e uma releitura de “Andança”, clássico eternizado na voz de Beth Carvalho.
A programação marca ainda a comemoração de cinco anos da casa, que preparou uma ação especial para quem chegar cedo. Até as 18h, os primeiros mil latões de cerveja serão oferecidos ao público.
Serviço
Mumuzinho em Vitória
Data: 6 de setembro (domingo)
Abertura: 16h
Local: Gordinho Sambão – Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória
Atrações: Mumuzinho, Pele Morena, Curtição, Romarinho e DJ Fabrício V
Classificação: 18 anos
Ingressos
Pista – 3º lote: R$ 70
Ponto de venda
Online: Meu Bilhete
Ingresso sujeito a taxa de conveniência. Os valores podem sofrer alterações de acordo com o lote vigente, sem aviso prévio.