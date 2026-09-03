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Noé, Davi e Salomão: veja os melhores nomes para gatos inspirados na Bíblia 

Figuras marcantes das Escrituras podem inspirar escolhas cheias de significado para felinos de diferentes personalidades
Portal Edicase

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Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 11:54

Do Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia reúne nomes tradicionais que atravessaram gerações e continuam presentes até hoje (Imagem: DustandAshes | Shutterstock)
Do Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia reúne nomes tradicionais que atravessaram gerações e continuam presentes até hoje Crédito: Imagem: DustandAshes | Shutterstock

Escolher o nome de um gato é um momento muito especial para os tutores, afinal, acompanhará o animal durante toda a vida e ajudará a criar uma identidade única para ele. Para pessoas religiosas, os nomes presentes na Bíblia também podem ser uma alternativa repleta de simbolismo e tradição.

A Bíblia reúnefigurasconhecidas por suas histórias de coragem, sabedoria, fé, perseverança e liderança, alémdaquelasque marcaram diferentes momentos do Antigo e do Novo Testamento. Muitos desses nomes combinam facilmente com gatos de temperamentos variados, desde os mais tranquilos e carinhosos até os mais curiosos.Veja!

1. Noé

Noé é um dos personagens mais conhecidos do livro de Gênesis e ficou marcado pela construção da arca durante o grande dilúvio, conforme a narrativa bíblica. Sua história representa obediência, perseverança e confiança diante de um desafio enorme, tornando o nome bastante simbólico para quem aprecia esses valores. Pode combinar especialmente com felinos tranquilos, observadores e que gostam de passar horas em silêncio acompanhando tudo ao redor.

2. Davi

Davi foi o jovem pastor que derrotou Golias e, mais tarde, tornou-se rei de Israel, sendo uma das figuras centrais do Antigo Testamento. Sua trajetória é frequentemente associada à coragem, determinação e liderança, mesmo tendo começado sua história de maneira humilde. Por isso, o nome pode combinar muito bem com gatos pequenos que demonstram uma personalidade destemida e cheia de atitude.

3. José

José é conhecido na Bíblia por ser o filho de Jacó que foi vendido pelos próprios irmãos e acabou se tornando uma importante autoridade no Egito. Sua história destaca a capacidade de superar dificuldades, agir com sabedoria e perdoar aqueles que o magoaram ao longo da vida. Para um gato, pode ser um nome ideal para um felino tranquilo, inteligente e de comportamento gentil.

4. Daniel

Daniel foi um profeta reconhecido por sua fidelidade e pela famosa passagem em que sobreviveu à cova dos leões, segundo o relato bíblico. Sua história tornou-se um símbolo de coragem diante das adversidades e de confiança mesmo em situações difíceis. Esse nome pode combinar com gatos de olharintenso e personalidade firme, especialmente aqueles que demonstram independência e curiosidade.

5. Samuel

Samuel foi um importante profeta e juiz de Israel, conhecido por sua dedicação desde a infância e por exercer um papel fundamental na orientação do povo. Na tradição bíblica, ele representa sabedoria, escuta e responsabilidade, características que tornam seu nome bastante significativo. Para gatos , pode combinar com felinos tranquilos, atentos aos movimentos da casa e que parecem observar cada detalhe da rotina.

Salomão é um nome inspirado no rei de Israel, conhecido por sua sabedoria, e perfeito para aquele gato tranquilo e observador (Imagem: Mariia Romanyk | Shutterstock)
Salomão é um nome inspirado no rei de Israel, conhecido por sua sabedoria, e perfeito para aquele gato tranquilo e observador Crédito: Imagem: Mariia Romanyk | Shutterstock

6. Salomão

Salomão foi rei de Israel e tornou-se mundialmente conhecido na tradição bíblica por sua grande sabedoria e por decisões consideradas justas. Seu nome costuma ser associado à inteligência, prudência e capacidade de resolver conflitos com equilíbrio. Por isso, pode ser perfeito para gatos que demonstram um comportamento calmo e parecem analisar tudo antes de agir.

7. Moisés

Moisés é uma das figuras mais importantes da Bíblia e ficou conhecido por conduzir o povo hebreu durante a saída do Egito rumo à Terra Prometida. Sua história é ligada à liderança, à perseverança e à capacidade de enfrentar grandes responsabilidades ao longo da vida. Esse nome pode combinar com gatos aventureiros, curiosos e que gostam de explorar todos os cantos da casa como verdadeiros desbravadores. 

8. Jacó

Jacó é um patriarca do Antigo Testamento e sua história ocupa um espaço importante no livro de Gênesis, especialmente por ser pai de uma grande família que daria origem às tribos de Israel. O personagem é lembrado por sua persistência e pelas profundas transformações vividas ao longo de sua trajetória. Para um gato,o nomepode combinar com animais determinados, teimosos de forma encantadora e muito ligados à família.

9. Jonas

Jonas ficou conhecido pela narrativa em que foi engolido por um grande peixe após tentar fugir da missão que havia recebido. Sua história é lembrada principalmente como uma lição sobre responsabilidade, arrependimento e novas oportunidades. O nome pode ser uma escolha divertida e cheia de significado para gatos curiosos, que adoram desaparecer pelos lugares mais improváveis da casa e depois reaparecer como se nada tivesse acontecido.

10. Pedro

Pedro foi um dos principais discípulos de Jesus e desempenhou um papel de destaque na formação da Igreja cristã, segundo o Novo Testamento. Sua personalidade é apresentada como intensa, espontânea e profundamente dedicada, características que o tornaram uma figura muito admirada entre os fiéis. Para gatos, o nome pode combinar com felinos sociáveis, carinhosos e que fazem questão de acompanhar os tutores em todos os ambientes da casa. 

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