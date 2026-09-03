Noé, Davi e Salomão: veja os melhores nomes para gatos inspirados na Bíblia 

Jonas ficou conhecido pela narrativa em que foi engolido por um grande peixe após tentar fugir da missão que havia recebido. Sua história é lembrada principalmente como uma lição sobre responsabilidade, arrependimento e novas oportunidades. O nome pode ser uma escolha divertida e cheia de significado para gatos curiosos, que adoram desaparecer pelos lugares mais improváveis da casa e depois reaparecer como se nada tivesse acontecido.