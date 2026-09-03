Febre maculosa: Boa Esperança confirma 3º caso e coleta carrapatos em comunidades

O município de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o terceiro caso de febre maculosa neste ano. A informação foi divulgada pela Vigilância Epidemiológica Estadual na quarta-feira (2). Na segunda-feira (31) e na terça-feira (1º), equipes de saúde realizaram a coleta de carrapatos nas comunidades de Cruzeiro e Beira Rio como parte da investigação sobre a doença no município.





A ação foi realizada pelas equipes da Vigilância Epidemiológica Estadual e da Vigilância Ambiental Municipal. Os carrapatos coletados serão encaminhados para análise laboratorial, que poderá ajudar a identificar a presença da bactéria causadora da febre maculosa e orientar as medidas de prevenção.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o novo caso está sendo acompanhado pela Vigilância Epidemiológica. Também serão coletadas amostras de carrapatos em áreas onde o paciente mora e circula. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da pessoa infectada.





De acordo com a Prefeitura, as amostras serão encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), onde será verificado se os carrapatos estão infectados pela bactéria causadora da doença. O resultado também deverá contribuir para definir ações de prevenção e proteção da população.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e com a Vigilância Epidemiológica de Boa Esperança em busca de informações atualizadas sobre o caso, a coleta e os próximos passos da investigação. O espaço segue aberto para manifestação.