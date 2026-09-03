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Saúde

Febre maculosa: Boa Esperança confirma 3º caso e coleta carrapatos em comunidades

Amostras serão analisadas para verificar se os aracnídeos estão infectados pela bactéria causadora da doença; município já registrou duas mortes

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 12:05

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

03 set 2026 às 12:05
Os materiais coletados passarão por análises que devem contribuir para uma melhor compreensão do cenário epidemiológico das áreas investigadas.
Vigilância Epipemiológica recolheu carrapatos para investigação de febre maculosa em Boa Esperança Divulgação | Prefeitura de Boa Esperança

O município de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o terceiro caso de febre maculosa neste ano.  A informação foi divulgada pela Vigilância Epidemiológica Estadual na quarta-feira (2). Na segunda-feira (31) e na terça-feira (1º), equipes de saúde realizaram a coleta de carrapatos nas comunidades de Cruzeiro e Beira Rio como parte da investigação sobre a doença no município.


A ação foi realizada pelas equipes da Vigilância Epidemiológica Estadual e da Vigilância Ambiental Municipal. Os carrapatos coletados serão encaminhados para análise laboratorial, que poderá ajudar a identificar a presença da bactéria causadora da febre maculosa e orientar as medidas de prevenção.


Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o novo caso está sendo acompanhado pela Vigilância Epidemiológica. Também serão coletadas amostras de carrapatos em áreas onde o paciente mora e circula. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da pessoa infectada.


De acordo com a Prefeitura, as amostras serão encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), onde será verificado se os carrapatos estão infectados pela bactéria causadora da doença. O resultado também deverá contribuir para definir ações de prevenção e proteção da população.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e com a Vigilância Epidemiológica de Boa Esperança em busca de informações atualizadas sobre o caso, a coleta e os próximos passos da investigação. O espaço segue aberto para manifestação.

Os materiais coletados passarão por análises que devem contribuir para uma melhor compreensão do cenário epidemiológico das áreas investigadas.
Atividade contou com a participação das equipes da Vigilância Epidemiológica Estadual e da Vigilância Ambiental Municipal Divulgação | Prefeitura de Boa Esperança
O que é a febre maculosa

Segundo o Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, causada por bactérias do gênero Rickettsia e transmitida pela picada de carrapatos. No Brasil, duas espécies de riquétsias estão associadas a quadros clínicos da doença.


Os sintomas costumam surgir de dois a 14 dias após a picada do carrapato e incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dor muscular, náuseas e vômitos. Entre o terceiro e o quinto dia, podem aparecer manchas vermelhas na pele, especialmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés.
Relembre os casos anteriores

Boa Esperança registrou o primeiro caso de febre maculosa neste ano em março, após a morte da Kyara Silva Rúbia, de 2 anos. A criança morreu em 28 de janeiro, mas a confirmação da doença foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde um mês e 18 dias após o óbito.


Segundo familiares, os primeiros sintomas foram febre e, posteriormente, o surgimento de manchas pelo corpo. Inicialmente, houve suspeita de dengue e catapora.


Kyara ficou internada por dois dias no hospital local e depois foi transferida para unidades de saúde de Nova Venécia e para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Com a piora do quadro, precisou ser encaminhada para um hospital em Vitória. Cerca de uma semana após o início dos sintomas, a menina morreu.


No dia 15 de agosto, outro morador do município, o proprietário rural José Vamberto Rodrigues de Medeiros, de 52 anos, também morreu em decorrência da doença.


De acordo com familiares, José tinha o hábito de frequentar áreas próximas a rios e locais com presença de capivaras. Ele começou a apresentar enjoo e falta de apetite e, dias depois, teve dores no corpo e febre. Exames apontaram queda nas plaquetas.


O homem foi atendido em uma unidade de saúde de Boa Esperança e posteriormente transferido para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, onde morreu.

Veja Também 

Morte ocorreu no último sábado (15), e a Secretaria de Estado da Saúde investiga o caso; município já registrou outro óbito pela doença neste ano

Homem de 52 anos morre com suspeita de febre maculosa em Boa Esperança

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Criança de dois anos tem morte confirmada por febre maculosa no ES

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