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Santa Maria de Jetibá

Carlinhos de Jesus será jurado de festival internacional de dança no ES; saiba mais

Evento gratuito na região serrana capixaba reúne cerca de 600 bailarinos de diferentes estados e terá mais de 50 bolsas internacionais como premiação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 11:25

Carlinhos de Jesus esteve em Vitória em novembro de 2025 durante o espetáculo “O Quebra-Nozes Capixaba”
Carlinhos de Jesus esteve em Vitória em novembro de 2025 durante o espetáculo “O Quebra-Nozes Capixaba” Raufy Produções

A região serrana capixaba vai receber, entre os dias 11 e 13 de setembro, a primeira edição do Festival Internacional de Dança de Santa Maria de Jetibá (FIDES). Um dos destaques da programação será a participação do coreógrafo e bailarino Carlinhos de Jesus, conhecido por sua atuação como jurado do Dança dos Famosos e por ser um dos principais nomes da dança de salão no Brasil.


O festival será realizado no Espaço Cultural Sophia Arnholz Berger e deve reunir cerca de 600 bailarinos, vindos de cidades capixabas e de estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A expectativa da organização é receber mais de 3 mil pessoas durante os três dias.


Além de Carlinhos de Jesus, o júri terá profissionais da Colômbia, Uruguai, Argentina e Espanha, ampliando a proposta de intercâmbio entre artistas brasileiros e estrangeiros.


As apresentações competitivas começam no sábado (12) e seguem no domingo (13), com sessões às 13h e às 16h30. A programação contempla diferentes estilos, entre eles balé clássico, dança contemporânea, jazz, dança de salão, danças urbanas, K-pop, sapateado, ginástica rítmica e danças folclóricas.


Um dos principais atrativos para os participantes será a premiação: o festival oferecerá mais de 50 bolsas internacionais para destinos como Roma, Barcelona, Londres, África e Uruguai.


Grupo Folclórico Os Pomeranos
Grupo Folclórico Os Pomeranos Divulgação 1º Festival Internacional de Dança do ES
Festival também tem caráter social

Além da competição, o FIDES terá entrada solidária. O público poderá acompanhar as apresentações gratuitamente mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão destinados à APAE, à Unidade de Acolhimento e ao projeto Pedacinho de Casa, instituições filantrópicas de Santa Maria de Jetibá.

A escolha do município para sediar o evento também está relacionada à forte tradição cultural da cidade. Santa Maria de Jetibá reúne mais de 20 grupos de danças folclóricas, ligados principalmente às tradições de origem alemã, italiana e holandesa.

Segundo a idealizadora e diretora do festival, Liviane Pimenta, a estrutura cultural existente no município demonstra a vocação da cidade para receber um evento de alcance internacional.

O município tem grande potencial na dança, com mais de 20 grupos de danças folclóricas, com uma média de 40 a 50 integrantes em cada grupo. Isso mostra a força cultural da cidade e sua vocação para receber um festival desse porte

Liviane Pimentadiretora do festival

A programação começa na sexta-feira (11), quando grupos e escolas poderão utilizar o palco para ensaios previamente agendados. No sábado e domingo, acontecem as apresentações competitivas e a mostra comentada aberta ao público.
Serviço

1º Festival Internacional de Dança de Santa Maria de Jetibá
Quando: 11, 12 e 13 de setembro
Local: Espaço Cultural Sophia Arnholz Berger, Santa Maria de Jetibá
Entrada: gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível
Informações: (27) 99896-5006
Instagram: @festivaldedancaes

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