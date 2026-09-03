Carlinhos de Jesus será jurado de festival internacional de dança no ES; saiba mais

A região serrana capixaba vai receber, entre os dias 11 e 13 de setembro, a primeira edição do Festival Internacional de Dança de Santa Maria de Jetibá (FIDES). Um dos destaques da programação será a participação do coreógrafo e bailarino Carlinhos de Jesus, conhecido por sua atuação como jurado do Dança dos Famosos e por ser um dos principais nomes da dança de salão no Brasil.





O festival será realizado no Espaço Cultural Sophia Arnholz Berger e deve reunir cerca de 600 bailarinos, vindos de cidades capixabas e de estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A expectativa da organização é receber mais de 3 mil pessoas durante os três dias.





Além de Carlinhos de Jesus, o júri terá profissionais da Colômbia, Uruguai, Argentina e Espanha, ampliando a proposta de intercâmbio entre artistas brasileiros e estrangeiros.





As apresentações competitivas começam no sábado (12) e seguem no domingo (13), com sessões às 13h e às 16h30. A programação contempla diferentes estilos, entre eles balé clássico, dança contemporânea, jazz, dança de salão, danças urbanas, K-pop, sapateado, ginástica rítmica e danças folclóricas.





Um dos principais atrativos para os participantes será a premiação: o festival oferecerá mais de 50 bolsas internacionais para destinos como Roma, Barcelona, Londres, África e Uruguai.



