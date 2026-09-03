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Eleições 2026

Os pedidos da indústria do ES aos candidatos ao Palácio Anchieta

Findes apresentou aos candidatos ao governo do Estado 12 pautas prioritárias da indústria capixaba

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 08:08

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 set 2026 às 08:08
Sede da Findes na Reta da Penha, em Vitória
Sede da Findes, em Vitória: documento com 65 propostas foi enviado aos candidatos ao governo do ES Divulgação

Visando a fortalecer um dos principais setores da economia capixaba, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) enviou aos candidatos ao governo do Estado 12 pautas consideradas prioritárias pela indústria capixaba.  


O documento reúne 65 propostas divididas em seis temáticas estratégicas: infraestrutura, tributação, financiamento, capital humano, inovação e meio ambiente. Foi elaborado tecnicamente pelo Observatório Findes, por meio de uma construção coletiva com sindicatos, conselhos e empresas.


Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência


A entrega dos pedidos foi feita na tarde da última quarta-feira (2) e busca estabelecer um canal de interlocução qualificada com os postulantes ao cargo antes do novo ciclo político, que se iniciará em 2027. O setor industrial é responsável por 28,5% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual e por criar quase 284 mil empregos formais.


O objetivo principal da Findes é sensibilizar os candidatos sobre gargalos estruturais e apresentar soluções práticas, como a modernização de marcos regulatórios, a atração de investimentos e a garantia de segurança jurídica na transição tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). 


"Para transformar investimentos em crescimento real, precisamos preparar o Espírito Santo para competir dentro e fora do país. Isso passa por infraestrutura adequada, segurança jurídica, ambiente de negócios mais simples, capital humano mais qualificado, inovação, sustentabilidade e redução do Custo Brasil", afirmou Paulo Baraona, presidente da Findes.


Segundo Baraona, a federação acredita que o desenvolvimento não se constrói com decisões isoladas. “Exige planejamento, escuta ativa, articulação e compromisso com o longo prazo. O Espírito Santo tem condições reais de se consolidar como um Estado ainda mais competitivo, inovador e preparado para o futuro. Mas, para isso, a indústria precisa estar no centro das decisões estratégicas”, comenta Baraona.


A economista-chefe da Findes, Marília Silva, complementou dizendo que a Agenda da Indústria Capixaba 2026 apresenta propostas voltadas à articulação institucional para obras federais, modernização de marcos regulatórios, ampliação de concessões e viabilização de novos eixos de alta capacidade para o eixo de infraestrutura logística. 


As proposições do setor produtivo envolvem, ainda, coordenação institucional para a expansão e modernização das redes de utilidades, ao fortalecimento dos ambientes regulatórios estaduais e municipais e ao fomento de parcerias com o setor privado para o eixo de infraestrutura de serviços de utilidades. 


"O novo ciclo político, a ser iniciado em 2027, muito provavelmente partirá de um cenário de crescimento consecutivo da economia capixaba a partir dos seus setores que, em conjunto, têm feito frente aos desafios domésticos e externos que devem continuar impactando o Estado nos próximos anos", pontuou Marília.

Os 12 pontos

1. Infraestrutura
Apoiar a concessão de rodovias federais e demais projetos estruturantes no Espírito Santo.


2. Infraestrutura

Apoiar a expansão e modernização das ferrovias que conectam o Espírito Santo à malha ferroviária federal.


3. Infraestrutura

Apoiar a expansão da infraestrutura de distribuição de gás natural.


4. Infraestrutura

Instituir uma política estadual para o desenvolvimento do descomissionamento offshore.


5. Infraestrutura

Desenvolver uma política de atração de investimentos voltada a setores intensivos em gás natural.


6. Tributação

Promover medidas que acelerem a adaptação do ambiente de negócios capixaba ao novo sistema tributário.


7. Capital Humano

Alinhar a oferta de educação profissional e tecnológica às demandas atuais e futuras da indústria.


8. Capital Humano 

Fortalecer políticas de atração e retenção de talentos para ampliar a disponibilidade de profissionais qualificados no Espírito Santo.


9. Meio ambiente

Regulamentar e consolidar a implementação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental Estadual.


10. Meio ambiente

Estruturar um ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento de projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS).


11. Financiamento

Fortalecer os instrumentos públicos estaduais de financiamento para reduzir o custo do crédito para investimentos produtivos.


12. Inovação

Digitalizar e simplificar serviços públicos relacionados à atividade empresarial.

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