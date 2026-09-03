Ex-miss de Santa Catarina morre aos 42 anos, vítima de câncer

Néya Camargo, ex-Miss de Santa Catarina, morreu aos 42 anos após enfrentar um câncer de colo do útero durante quase um ano. A morte foi anunciada na última terça-feira, 1º, pelo perfil do concurso Miss Belle Éclat. A modelo estava internada no Hospital São José, em Jaraguá do Sul, no interior de Santa Catarina.
Néya descobriu a doença em outubro de 2025, mesmo mês em que conquistou o título de Miss Belle Éclat. O diagnóstico fez com que ela interrompesse a rotina profissional e pessoal para se dedicar ao tratamento.
Dias antes de morrer, ela falou sobre o período em entrevista ao podcast Imparáveis. "Você se sente perdido, sem saber o que fazer. Não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, porque é tudo muito novo para você", lembrou. "Descobri que estava com câncer no colo do útero e me afastei de tudo, de eventos, de academia, de trabalho", disse.
Jhon, filho de Néya, de 16 anos, publicou uma homenagem à mãe nas redes sociais após a morte. Ele compartilhou registros dos dois juntos e destacou a fé da modelo, além de recordar um dos últimos pedidos que ela lhe fez durante a internação.
Néya queria ouvir o filho tocar Deus É Fiel, de Nani Azevedo. Para realizar o desejo, Jhon conseguiu um teclado no hospital e chegou a ensaiar em uma capela. A ideia era fazer a apresentação às 8h, mas não houve tempo. No dia anterior, porém, o adolescente tocou piano no hospital, e a mãe conseguiu ouvi-lo do quarto. "Isso conforta um pouco o meu coração", escreveu.
Na homenagem, Jhon também lembrou dos planos que Néya mantinha para o futuro. Entre eles estava o projeto de abrir um salão de beleza em Jaraguá do Sul. Segundo o adolescente, a mãe imaginava que os dois trabalhariam juntos no empreendimento.
"Você foi uma mãe maravilhosa, cheia de ideias malucas, que eu adorava fazer rir e também adorava irritar, já que você perdia a paciência rápido", lembrou Jhon.