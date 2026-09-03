Ex-miss de Santa Catarina morre aos 42 anos, vítima de câncer

Dias antes de morrer, ela falou sobre o período em entrevista ao podcast Imparáveis. "Você se sente perdido, sem saber o que fazer. Não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, porque é tudo muito novo para você", lembrou. "Descobri que estava com câncer no colo do útero e me afastei de tudo, de eventos, de academia, de trabalho", disse.