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Colo do útero

Ex-miss de Santa Catarina morre aos 42 anos, vítima de câncer

Modelo descobriu a doença em 2025, quando também conquistou o título de ‘Miss Belle Éclat’; filho, de 16 anos, fez homenagem nas redes sociais

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 07:03

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

03 set 2026 às 07:03
Néya Camargo venceu o Miss Jaraguá do Sul em 2025 @neyadcamargo via Instagram

Néya Camargo, ex-Miss de Santa Catarina, morreu aos 42 anos após enfrentar um câncer de colo do útero durante quase um ano. A morte foi anunciada na última terça-feira, 1º, pelo perfil do concurso Miss Belle Éclat. A modelo estava internada no Hospital São José, em Jaraguá do Sul, no interior de Santa Catarina.

Néya descobriu a doença em outubro de 2025, mesmo mês em que conquistou o título de Miss Belle Éclat. O diagnóstico fez com que ela interrompesse a rotina profissional e pessoal para se dedicar ao tratamento.

Dias antes de morrer, ela falou sobre o período em entrevista ao podcast Imparáveis. "Você se sente perdido, sem saber o que fazer. Não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, porque é tudo muito novo para você", lembrou. "Descobri que estava com câncer no colo do útero e me afastei de tudo, de eventos, de academia, de trabalho", disse.

Homenagem do filho

Jhon, filho de Néya, de 16 anos, publicou uma homenagem à mãe nas redes sociais após a morte. Ele compartilhou registros dos dois juntos e destacou a fé da modelo, além de recordar um dos últimos pedidos que ela lhe fez durante a internação.

Néya queria ouvir o filho tocar Deus É Fiel, de Nani Azevedo. Para realizar o desejo, Jhon conseguiu um teclado no hospital e chegou a ensaiar em uma capela. A ideia era fazer a apresentação às 8h, mas não houve tempo. No dia anterior, porém, o adolescente tocou piano no hospital, e a mãe conseguiu ouvi-lo do quarto. "Isso conforta um pouco o meu coração", escreveu.

Na homenagem, Jhon também lembrou dos planos que Néya mantinha para o futuro. Entre eles estava o projeto de abrir um salão de beleza em Jaraguá do Sul. Segundo o adolescente, a mãe imaginava que os dois trabalhariam juntos no empreendimento.

"Você foi uma mãe maravilhosa, cheia de ideias malucas, que eu adorava fazer rir e também adorava irritar, já que você perdia a paciência rápido", lembrou Jhon.

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