BR 101, em Fundão, terá trecho totalmente interditado na quinta-feira (3)

A BR 101 Norte será totalmente interditada no km 325, em Fundão, a partir das 14h, nesta quinta-feira (3). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, a interrupção ocorre nos dois sentidos para fragmentação controlada de rochas.
A atividade integra as etapas técnicas das obras de duplicação no subtrecho D, entre Serra e Fundão. Conforme a empresa, o processo deve durar cerca de uma hora e meia. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga até a completa normalização do tráfego.
Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada, com nova comunicação aos usuários. A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos e redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização implantada e as orientações das equipes operacionais.