Como dados do Google Fotos e Drive ajudaram a prender mulher na Serra

Dados relacionados ao Google Fotos e ao Google Drive ajudaram a Polícia Civil do Espírito Santo a identificar uma mulher de 28 anos investigada por armazenar material de abuso sexual infantil na Serra. Segundo a corporação, informações fornecidas a partir das plataformas indicaram que arquivos desse tipo estavam sendo armazenados em contas vinculadas à investigada. Nesta quarta-feira (2), ela foi presa durante a Operação Nacional Proteção Integral V. O nome dela não foi divulgado.





A mulher já era alvo de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Durante o cumprimento das ordens judiciais, policiais acessaram o celular dela, com autorização da Justiça, e encontraram arquivos de abuso sexual infantil armazenados no aparelho. Por causa do material localizado, além do cumprimento da prisão preventiva, ela também foi presa em flagrante.





Segundo o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), Ícaro Olimpio, a investigação apontou que a mulher mantinha os arquivos na nuvem e também baixava o conteúdo para a galeria do celular.





“Nós recebemos a denúncia das plataformas Google, Google Fotos e Google Drive de que ela estava armazenando material relacionado ao abuso infantil nos aparelhos, nas contas dela, na conta em nuvem e, por sua vez, ela baixava esses arquivos para a sua galeria”, explicou o delegado.





A localização dos arquivos no celular reforçou, segundo a Polícia Civil, os elementos que já haviam levado a Justiça a decretar a prisão preventiva da investigada.