PRF apreende mais de 7 kg de cocaína em carro na BR 101, em Atílio Vivácqua

Mais de 7 kg de pasta base de cocaína foram apreendidos durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (1º). Segundo a corporação, a droga estava escondida no assoalho de um Chevrolet Onix Plus.





Os policiais decidiram fazer uma busca no veículo após perceberem um forte odor e identificarem contradições no relato do motorista sobre o itinerário. Durante a abordagem, o condutor confessou que havia buscado a droga em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e que faria a entrega em Vila Velha, na Grande Vitória.





De acordo com a PRF, o homem afirmou que receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga. A pasta base de cocaína é uma das matérias-primas utilizadas na produção de cocaína e de outros derivados da droga. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.





A reportagem procurou a Polícia Civil para saber quais providências foram adotadas em relação à ocorrência, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.