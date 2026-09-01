Carreta tombada há três dias ainda complica trânsito na BR 101 em Aracruz

O acidente aconteceu quando o motorista perdeu o controle da carreta durante uma curva, bateu em um barranco e tombou em seguida. O motorista transportava 21 paletes de MDF, com aproximadamente 3,5 toneladas cada, totalizando 73,5 toneladas de carga. Ele não ficou ferido. No domingo (30), a Ecovias Capixaba informou que a empresa responsável pelo veículo havia ido ao local para iniciar o transbordo da carga. No entanto, devido às condições e à complexidade do serviço, a operação só começou na tarde de segunda-feira (31).





Durante o trabalho, foi necessário implantar o sistema de "pare e siga" a cada 30 minutos. A operação, porém, não foi concluída. Nesta terça-feira, de acordo com a PRF, o trânsito permanece fluindo com desvio e apresenta lentidão no trecho.





A Ecovias Capixaba informou que a seguradora responsável pela carga retomou a retirada das placas de MDF por volta das 10h40, e que a previsão inicial é de de que o trabalho dure cerca de duas horas.





De acordo com a concessionária, a PRF é responsável por avaliar eventuais infrações e possíveis penalidades por conta dos transtornos e demora na desobstrução da rodovia. A reportagem procurou a corporação e aguarda retorno.