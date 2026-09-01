Carreta tombada há três dias ainda complica trânsito na BR 101 em Aracruz

Atualização
01/09/2026
O veículo e a carga de MDF foram retirados nesta terça-feira (1º). A via foi totalmente liberada às 12h30, e o trânsito no trecho já está normalizado.
Uma carreta que tombou há três dias no km 183 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, continua causando transtornos no trânsito nesta terça-feira (1º). O veículo saiu da pista no sábado (29), entre os distritos de Jacupemba e Guaraná, e o transbordo da carga – placas de MDF – ainda não foi concluído. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o serviço será retomado nesta manhã.
O acidente aconteceu quando o motorista perdeu o controle da carreta durante uma curva, bateu em um barranco e tombou em seguida. O motorista transportava 21 paletes de MDF, com aproximadamente 3,5 toneladas cada, totalizando 73,5 toneladas de carga. Ele não ficou ferido. No domingo (30), a Ecovias Capixaba informou que a empresa responsável pelo veículo havia ido ao local para iniciar o transbordo da carga. No entanto, devido às condições e à complexidade do serviço, a operação só começou na tarde de segunda-feira (31).
Durante o trabalho, foi necessário implantar o sistema de "pare e siga" a cada 30 minutos. A operação, porém, não foi concluída. Nesta terça-feira, de acordo com a PRF, o trânsito permanece fluindo com desvio e apresenta lentidão no trecho.
A Ecovias Capixaba informou que a seguradora responsável pela carga retomou a retirada das placas de MDF por volta das 10h40, e que a previsão inicial é de de que o trabalho dure cerca de duas horas.
De acordo com a concessionária, a PRF é responsável por avaliar eventuais infrações e possíveis penalidades por conta dos transtornos e demora na desobstrução da rodovia. A reportagem procurou a corporação e aguarda retorno.