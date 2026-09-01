No basquete norte-americano, capixaba Maria Clara Lourenço projeta carreira na WNBA

Recém-chegada aos Estados Unidos para representar a Clarendon College, do Texas, no basquete universitário do país, a capixaba Maria Clara Lourenço é uma das grandes joias brasileiras na modalidade, mas não quer fechar portas para seu futuro. Convocada para as seleções brasileiras de base em diversas oportunidades, a atleta originária de Vila Velha tem trajetória que atravessa tanto o basquete regular quanto as quadras de 3x3, e mesmo com potencial reconhecido pretende aproveitar a oportunidade de morar fora do Brasil não só de maneira esportiva, mas também acadêmica.
A jovem de 20 anos iniciou seu percurso na modalidade 3x3, guiada pelo técnico Gilmar da Silva, quando atuava na escola municipal Nice de Paula. Aos 13 anos, Maria ganhou destaque nos Jogos Escolares, e aos 15 se mudou para São Paulo, para defender a equipe do Tupã, onde foi campeã paulista, reconhecida como melhor atleta do estado, e convocada para a seleção brasileira. Posteriormente, em 2022, passou a atuar pelo Mampituba e foi convocada novamente, dessa vez para representar a seleção no 3x3.
Com outras equipes, convocações e prêmios pelo caminho, Maria Clara Lourenço pavimentou seu caminho até o basquete internacional, se destacando pela versatilidade e qualidade de jogo. Com habilidade que empolga, a jovem se mostra feliz pelo apoio e já projeta o que quer para o futuro.
É muito gratificante saber que meu trabalho e minha dedicação estão sendo reconhecidos não só dentro do esporte capixaba, como no Brasil e daqui pra frente, no EUA. Sempre recebo mensagens de pessoas, me incentivando a continuar, porque estou sendo referência para muitas meninas. Eu fico muito feliz com a confiança das pessoas e isso me dá ainda mais vontade de continuar evoluindo. Sei que esse novo momento traz desafios e responsabilidades, mas me sinto preparada e, principalmente, muito motivada para viver essa experiência. Quero aproveitar cada oportunidade para aprender e aprimorar o meu potencial
Maria Clara Lourenço, jogadora de basquete
Entre as muitas mensagens e os muitos fãs que Maria Clara já tem, uma delas é, naturalmente, o grande destaque. Mãe da jogadora, Deborah Soares é a apoiadora número um do sonho da filha, mas faz questão de lembrar a importância do foco também fora das quadras.
Temos muito orgulho da carreira que ela está construindo, é um passo muito importante na trajetória da Maria Clara. É uma oportunidade de crescimento não só como atleta, mas também como pessoa. Sempre procurei mostrar para ela que uma coisa não precisa excluir a outra. Ter a oportunidade de estudar em uma faculdade americana enquanto se dedica ao basquete é muito valioso, porque ela está construindo o futuro dentro e fora das quadras. Como mãe, fico muito tranquila e feliz em saber que ela está tendo essa oportunidade completa. Acredito que ela está preparada e que essa experiência será muito valiosa
Deborah Soares Mãe de Maria Clara
Mesmo empolgada com o basquete, a atleta concorda com a mãe em relação aos estudos, e revelou que não vai parar de estudar no Brasil, de maneira remota.
Eu considero muito importante conseguir conciliar os estudos com o basquete. O basquete é minha grande paixão e tenho muitos sonhos dentro dele, mas sei que os estudos também fazem parte da minha formação e do meu futuro, afinal, a vida profissional de um atleta é curta. Ter essa oportunidade é muito especial, porque posso me desenvolver como atleta sem deixar de lado a minha educação. Continuo estudando o curso de Educação Física a distância no Brasil e acredito que as duas coisas caminham juntas e me ajudam a ser uma pessoa mais preparada
Maria Clara Lourenço Jogadora de basquete
Focada e entusiasmada, a capixaba não sonha baixo e quer ter seu nome ao lado das grandes estrelas do basquete feminino. Já tendo realizado alguns sonhos, Maria Clara reforça que o caminho para realizar os que ainda restam é o mesmo que a trouxe até aqui: trabalho e disposição.
Quero chegar o mais longe possível. Tenho o sonho de viver do basquete, jogar em grandes equipes e, quem sabe, jogar na WNBA. Um dos meus sonhos e objetivos já foram alcançados que é estar nas seleções brasileiras de basquete 5x5 e 3x3. Sei que para continuar será necessário trabalhar muito e estar sempre disposta a aprender. Ainda estou construindo minha trajetória, então quero aproveitar cada etapa e continuar evoluindo e construir uma carreira da qual eu possa me orgulhar
Maria Clara Lourenço Jogadora de basquete