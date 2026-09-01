No basquete norte-americano, capixaba Maria Clara Lourenço projeta carreira na WNBA

Recém-chegada aos Estados Unidos para representar a Clarendon College, do Texas, no basquete universitário do país, a capixaba Maria Clara Lourenço é uma das grandes joias brasileiras na modalidade, mas não quer fechar portas para seu futuro. Convocada para as seleções brasileiras de base em diversas oportunidades, a atleta originária de Vila Velha tem trajetória que atravessa tanto o basquete regular quanto as quadras de 3x3, e mesmo com potencial reconhecido pretende aproveitar a oportunidade de morar fora do Brasil não só de maneira esportiva, mas também acadêmica.





A jovem de 20 anos iniciou seu percurso na modalidade 3x3, guiada pelo técnico Gilmar da Silva, quando atuava na escola municipal Nice de Paula. Aos 13 anos, Maria ganhou destaque nos Jogos Escolares, e aos 15 se mudou para São Paulo, para defender a equipe do Tupã, onde foi campeã paulista, reconhecida como melhor atleta do estado, e convocada para a seleção brasileira. Posteriormente, em 2022, passou a atuar pelo Mampituba e foi convocada novamente, dessa vez para representar a seleção no 3x3.





Com outras equipes, convocações e prêmios pelo caminho, Maria Clara Lourenço pavimentou seu caminho até o basquete internacional, se destacando pela versatilidade e qualidade de jogo. Com habilidade que empolga, a jovem se mostra feliz pelo apoio e já projeta o que quer para o futuro.



