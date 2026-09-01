Investigado por três estupros de vulnerável é preso antes de fugir do ES

Um homem de 47 anos, investigado por três crimes de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil, com apoio da PM, em Guarapari. Segundo a polícia, ele planejava deixar o Espírito Santo e fugir para o Maranhão.





A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari após a polícia receber a informação de que o investigado estava rescindindo o contrato de trabalho e se preparava para deixar o Estado.





De acordo com as investigações, os três crimes foram cometidos contra vítimas diferentes há mais de dez anos, quando elas ainda eram menores de idade. As denúncias, no entanto, foram formalizadas posteriormente, dando início às apurações da Polícia Civil.





Diante da possibilidade de fuga, a autoridade policial determinou a diligência para localizar e prender o homem. Além do mandado de prisão, os policiais cumpriram uma ordem de busca e apreensão expedida pela Justiça.





O inquérito policial foi concluído na segunda-feira (31) e encaminhado à Justiça com o indiciamento do investigado pelos três crimes de estupro de vulnerável.





Segundo a Polícia Civil, mais detalhes sobre a investigação e a prisão serão apresentados em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (1º).