Pazolini promete recompor quadro da Polícia Civil do ES: "Déficit de 40%"

A fala de Pazolini veio em resposta à pergunta feita pela colunista Vilmara Fernandes, em relação ao combate de crimes virtuais e golpes. O candidato trouxe números do efetivo atual da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), destacando a necessidade de recompor o quadro para melhorar as investigações criminais no Espírito Santo.





“A estrutura da Polícia Civil, e eu falo aqui com um pouquinho de propriedade, e com muito respeito, não tem o número de servidores suficiente, não tem o número de profissionais suficiente”, afirmou Pazolini, ex-delegado da PCES.