Pazolini promete recompor quadro da Polícia Civil do ES: "Déficit de 40%"

Após afirmar que a Polícia Civil está com quadro defasado, ocupando atualmente 58% do efetivo da instituição, o candidato pelo Republicanos ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, Lorenzo Pazolini, disse que vai recompor o contingente. A declaração foi dada durante a sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória, na manhã desta terça-feira (1º).
A fala de Pazolini veio em resposta à pergunta feita pela colunista Vilmara Fernandes, em relação ao combate de crimes virtuais e golpes. O candidato trouxe números do efetivo atual da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), destacando a necessidade de recompor o quadro para melhorar as investigações criminais no Espírito Santo.
“A estrutura da Polícia Civil, e eu falo aqui com um pouquinho de propriedade, e com muito respeito, não tem o número de servidores suficiente, não tem o número de profissionais suficiente”, afirmou Pazolini, ex-delegado da PCES.
A Polícia Civil tem um déficit de 40%, hoje, do seu efetivo. Nós só temos 58% do efetivo da Polícia Civil atendido, ocupado.
Lorenzo Pazolini, ex-prefeito de Vitória, candidato a governador do ES
O candidato reforçou a informação apresentada durante a sabatina ao pontuar que, para cada grupo de 100 cargos de oficiais — investigadores e escrivães, por exemplo —, a Polícia Civil teria 58 ocupados. “Tem 42 cargos vagos. Como esses profissionais vão investigar, vão dar o resultado que a sociedade merece? O governo [estadual] teve 12 anos para fazer — três gestões — e não conseguiu sequer preencher o quadro da polícia”, criticou Pazolini.
Em seguida, o candidato do Republicanos para o governo do Espírito Santo apresentou o interesse em recompor o que ele afirma estar defasado. “Nós temos que ter o compromisso de nomear esses profissionais, de reforçar o quadro”, afirmou Pazolini.
A frase veio logo após ele citar o que fez durante sua gestão na Prefeitura de Vitória, com a Guarda Municipal: “Nós fizemos concurso e nomeamos 100% dos aprovados. Por isso que Vitória reduziu tanto a criminalidade”, pontuou.
[No Estado], 42% dos cargos não estão ocupados. Por isso que você vai à delegacia e não tem profissionais, que a investigação é lenta, que a impunidade aumenta
Lorenzo Pazolini, ex-prefeito de Vitória, candidato a governador do ES
A próxima sabatina será com o candidato Helder Salomão (PT) e ocorrerá nesta quarta-feira (2), a partir das 10 horas, com duração de uma hora. O bate-papo vai ser conduzido pelo time de colunistas de A Gazeta — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — e pela âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz.
A primeira sabatina foi realizada na segunda-feira (31), com o candidato Ricardo Ferraço (MDB), e a segunda teve a participação de Pazolini, nesta terça.
Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as entrevistas são feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27).
Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos cada, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos.