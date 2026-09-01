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Clássicos

Beatles para crianças: show apresenta clássicos da banda para nova geração no ES

Com clássicos como “Yellow Submarine” e “All My Loving”, espetáculo convida crianças a conhecerem o universo dos Beatles
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 12:11

Com programação de teatro, festival também tem peças ao redor do ES até outubro
Com programação de teatro, festival também tem peças ao redor do ES até outubro Andrea Machado

Que tal apresentar o “Fab Four” para os pequenos de um jeito diferente? Essa é a proposta do projeto “Beatles para Crianças”, que chega a Vitória neste fim de semana (5 e 6 de setembro) com o espetáculo musical “Meu Primeiro Show de Rock”. A apresentação, que coloca uma das bandas mais importantes da história da música em contato com as novas gerações, acontece às 15h, no Teatro Universitário da Ufes, como parte da programação do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed.


Os ingressos já estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 25 (mezanino, meia-entrada). Criado em 2014, o projeto nasceu com a missão de aproximar as crianças das músicas e da história dos Beatles de uma maneira divertida e lúdica. Para isso, o espetáculo mistura música, teatro, contação de histórias e projeções em uma celebração ao quarteto de Liverpool.


No palco, clássicos como “I Want To Hold Your Hand”, “All My Loving” e “Yellow Submarine” ganham novos arranjos e uma apresentação pensada especialmente para os pequenos. A experiência também inclui momentos de interação, com brincadeiras e movimentos que convidam o público a participar do show.


O Beatles para Crianças integra a programação do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed, que reúne espetáculos em diferentes cidades do Espírito Santo até outubro. Além do show inspirado na banda britânica, a programação inclui “Um Dia Muito Especial”, com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall, em Vitória, neste fim de semana, e “Antes do Ano Que Vem”, com Mariana Xavier, que passa por Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.

SERVIÇO

3º Festival de Teatro Seguros Unimed

Beatles para Crianças – Meu Primeiro Show de Rock

Datas: 5 e 6 de setembro

Horário: sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro Universitário

Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória

Ingressos:

Setor A: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia)

Setor B: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)

Mezanino: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia) – preço popular

Vendas: site Sympla

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