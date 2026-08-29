Mulher é encontrada morta com queimaduras na cabeça em Piúma

Uma mulher foi encontrada morta, neste sábado (29), no bairro Portinho, em Piúma, Sul do Espírito Santo. Não há informações sobre motivação do crime e identidade de quem o cometeu. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo da vítima apresentava queimaduras na cabeça.





A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Píuma. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal para ser necropsiado e liberado à família.





Quem tiver informações sobre o crime pode procurar o Disque-Denúncia 181, pelo telefone, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.