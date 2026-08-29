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Região Serrana

Bandidos invadem casa e fazem casal de refém em Marechal Floriano

Três homens encapuzados e armados teriam entrado na residência e fugido com dinheiro, eletrônicos e carro das vítimas. Sítio vizinho também foi invadido

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 18:57

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

29 ago 2026 às 18:57

Um casal foi mantido refém durante um assalto a uma residência na região de Santa Maria, em Marechal Floriano, na noite de sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, três homens encapuzados e armados renderam e ameaçaram as vítimas antes de fugir com dinheiro, objetos e o carro da família.


À polícia, o casal contou que os invasores chegaram a pé e exigiram dinheiro e acesso a um cofre. Conforme a PM, foram levados R$ 2,7 mil, um videogame, dois relógios, cinco facas e dois celulares.

Casal é mantido refém durante assalto a casa em Marechal Floriano
Criminosos encapuzados assaltaram sítio em Marechal Floriano, na Região Serrana
 Videomonitoramento

Após receberem as informações, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pela região. O veículo das vítimas foi encontrado abandonado a um quilômetro depois do local do crime, às margens da BR 262, com a chave na ignição. Os suspeitos não foram localizados.


Durante o atendimento da ocorrência, o proprietário de um sítio em construção nas proximidades procurou os militares por suspeitar que o imóvel também tivesse sido invadido. No local, a equipe constatou sinais de arrombamento e o furto de uma furadeira, duas parafusadeiras e uma bomba de piscina.


A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre as investigações e eventuais prisões. Mas a corporação ainda não respondeu.

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