Bandidos invadem casa e fazem casal de refém em Marechal Floriano

Após receberem as informações, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pela região. O veículo das vítimas foi encontrado abandonado a um quilômetro depois do local do crime, às margens da BR 262, com a chave na ignição. Os suspeitos não foram localizados.





Durante o atendimento da ocorrência, o proprietário de um sítio em construção nas proximidades procurou os militares por suspeitar que o imóvel também tivesse sido invadido. No local, a equipe constatou sinais de arrombamento e o furto de uma furadeira, duas parafusadeiras e uma bomba de piscina.





A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre as investigações e eventuais prisões. Mas a corporação ainda não respondeu.