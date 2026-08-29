Motociclista morre ao bater em carreta durante ultrapassagem em São Mateus

Um motociclista morreu ao bater na lateral de uma carreta durante uma ultrapassagem, neste sábado (29), na Rodovia Miguel Curry Carneiro, em São Mateus, Litoral Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no km 1, na zona rural da cidade.
Vídeo gravado por um carro que passava pelo trecho mostra o piloto da moto trocando de faixa quando se depara com o caminhão vindo no sentido contrário. O condutor da carreta disse à Polícia Militar que tentou frear e sair a pista, mas a vítima colidiu com o semirreboque que estava no lado esquerdo do veículo.
Conforme explicou o motorista à PM, ele trafegava no sentido Nova Venécia-São Mateus, quando, durante uma curva, viu o motociclista fazendo a ultrapassagem. Ele conta que o piloto olhava para trás nesse momento, o que pode ter causado a batida.
O carreteiro acionou o 190 após a colisão. Com a chegada das autoridades, passou pelo teste de bafômetro, que deu negativo. Segundo a Polícia Militar, a motocicleta estava com licenciamento vencido e foi apreendida. Já o corpo da vítima foi levado ao Serviço Médico Legal para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.