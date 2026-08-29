Funcionária de supermercado prende mão em moedor e é socorrida de helicóptero no ES

Uma funcionária de um supermercado foi socorrida de helicóptero após ter a mão e o antebraço direito presos em um moedor de carne enquanto trabalhava, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente foi na tarde deste sábado (29).





A retirada do membro do equipamento foi feita pelo Corpo de Bombeiros. Já o Samu atuou para controlar a hemorragia e os sinais vitais da vítima. Como a lesão foi severa e levou a uma grande perda de sangue, foi necessário o apoio do Núcleo de Transporte Aéreo (Notaer) para encaminhar a trabalhadora até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela.





Outro salvamento





O Notaer também fez outro resgate neste sábado de um motociclista de 24 anos que caiu ao fazer uma curva em alta velocidade na BR 262, em Domingos Martins. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave. O condutor recebeu os primeiros atendimentos, foi intubado e estabilizado pelo Samu, sendo transportado também para HEUE, em Vitória.