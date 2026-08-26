Motorista de carro fica ferido em colisão com caminhão na BR 101 em Linhares

Um homem ficou ferido após o carro que dirigia, um Ford Ka, bater na traseira de um caminhão-baú na BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 11h10, no km 154 da rodovia.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia retenção no trecho provocada por uma colisão envolvendo duas carretas, na altura do distrito de Bebedouro. O motorista do Ford Ka não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do caminhão, que estava parado na pista.





A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem.





Equipes da PRF permanecem no local para auxiliar na liberação da pista e orientar os motoristas. O trânsito está sendo liberado no sistema de pare e siga, e a corporação alerta para que os condutores redobrem a atenção devido à retenção e ao risco de novas colisões.