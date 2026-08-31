Desvio na BR 259 passa por reparos três dias após ser liberado

Três dias após ser liberado ao tráfego, o desvio construído ao lado de um viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, já passa por reparos no revestimento asfáltico nesta segunda-feira (31). A pista, também chamada de bypass, foi liberada na noite de sexta-feira (28).





Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os danos no desvio foram provocados pelas fortes chuvas registradas na região na quinta-feira (27), que prejudicaram a execução da obra, e pelo alto volume de veículos pesados que passaram pela pista.

O DNIT explicou ainda que, diante da urgência para restabelecer a circulação de veículos na região, optou por liberar o tráfego mesmo sabendo que seriam necessários reparos posteriores. O órgão orienta os motoristas a ficarem atentos à sinalização e às instruções das equipes nos trechos onde são realizadas as intervenções.





O viaduto localizado no km 15 da BR 259, sobre o Córrego Treviso Grande, permanece interditado desde 18 de agosto. Até a liberação do desvio, motoristas precisaram utilizar rotas alternativas que acrescentavam até 74 quilômetros aos trajetos.