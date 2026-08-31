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Estradas

Desvio na BR 259 passa por reparos três dias após ser liberado

DNIT atribui danos às fortes chuvas e ao alto volume de veículos pesados; pista foi construída ao lado de viaduto interditado em João Neiva

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 16:01

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

31 ago 2026 às 16:01
Motoristas percebem trechos afundados e esburacados do desvio.
Motoristas percebem trechos afundados e esburacados do desvio. Redes sociais

Três dias após ser liberado ao tráfego, o desvio construído ao lado de um viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, já passa por reparos no revestimento asfáltico nesta segunda-feira (31). A pista, também chamada de bypass, foi liberada na noite de sexta-feira (28).


Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os danos no desvio foram provocados pelas fortes chuvas registradas na região na quinta-feira (27), que prejudicaram a execução da obra, e pelo alto volume de veículos pesados que passaram pela pista.

 

O DNIT explicou ainda que, diante da urgência para restabelecer a circulação de veículos na região, optou por liberar o tráfego mesmo sabendo que seriam necessários reparos posteriores. O órgão orienta os motoristas a ficarem atentos à sinalização e às instruções das equipes nos trechos onde são realizadas as intervenções.


O viaduto localizado no km 15 da BR 259, sobre o Córrego Treviso Grande, permanece interditado desde 18 de agosto. Até a liberação do desvio, motoristas precisaram utilizar rotas alternativas que acrescentavam até 74 quilômetros aos trajetos.

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Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a liberação do desvio.

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