Balão com fogos de artifício assusta moradores de Cachoeiro: 'Pareciam bombas'

A soltura de um balão assustou moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no fim da noite deste domingo (30). Imagens feitas em diferentes pontos da cidade mostram que, juntamente com o artefato, também foram disparados fogos de artifício (veja vídeo acima).





“Acordei assustada, porque refletia um clarão na minha casa. Os barulhos eram bem altos, pareciam bombas, não era barulho de fogos normais”, relatou uma moradora do bairro Valão, que preferiu não se identificar.





Segundo ela, o barulho começou por volta das 23h10 e só terminou às 23h40, cerca de meia hora depois.





“Não vi o balão caindo. Quando vi que tinha parado de estourar, eu voltei para casa. Mas ficou um pontinho vermelho por um bom tempo no céu. Foi um baita susto”, completou.



O Corpo de Bombeiros confirmou que recebeu relatos de moradores sobre o balão. Segundo a corporação, no entanto, não havia como atuar naquele momento, já que o objeto ainda estava em pleno voo.



