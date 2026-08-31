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Balão com fogos de artifício assusta moradores de Cachoeiro: 'Pareciam bombas'

Artefato foi visto em diferentes pontos da cidade; no mesmo dia, outro balão provocou incêndio em pastagem em João Neiva

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 16:44

Com informação do G1 ES e TV Gazeta

Com informação do G1 ES e TV Gazeta

Publicado em 

31 ago 2026 às 16:44

A soltura de um balão assustou moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no fim da noite deste domingo (30). Imagens feitas em diferentes pontos da cidade mostram que, juntamente com o artefato, também foram disparados fogos de artifício (veja vídeo acima).


“Acordei assustada, porque refletia um clarão na minha casa. Os barulhos eram bem altos, pareciam bombas, não era barulho de fogos normais”, relatou uma moradora do bairro Valão, que preferiu não se identificar.


Segundo ela, o barulho começou por volta das 23h10 e só terminou às 23h40, cerca de meia hora depois.


“Não vi o balão caindo. Quando vi que tinha parado de estourar, eu voltei para casa. Mas ficou um pontinho vermelho por um bom tempo no céu. Foi um baita susto”, completou.

O Corpo de Bombeiros confirmou que recebeu relatos de moradores sobre o balão. Segundo a corporação, no entanto, não havia como atuar naquele momento, já que o objeto ainda estava em pleno voo.

Em nota, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que não foi notificada sobre a ocorrência e que o episódio surpreendeu os órgãos municipais. "A soltura de balões é uma prática proibida e representa riscos à segurança da população, ao meio ambiente e também à aviação", destacou a administração.
Balão causa incêndio no Norte do estado
Outro balão também provocou transtornos neste domingo (30), desta vez em João Neivano Norte do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil municipal, o artefato causou um incêndio em uma pastagem após sobrevoar diferentes pontos da cidade.

O fogo começou próximo à BR-259, depois que o balão perdeu altitude e passou próximo a uma área de vegetação. Segundo a Defesa Civil, o artefato chegou a ser apedrejado por moradores.

As chamas atingiram uma pastagem e foram apagadas pelo proprietário da área com a ajuda de outras pessoas. Ainda segundo a Defesa Civil, parte do balão precisou ser retirada de uma linha férrea.

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