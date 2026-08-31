Álvares Cabral vai sediar campeonato de tênis de quadra para adultos e crianças

O tradicional Clube Álvares Cabral vai virar arena para uma imersão de tênis de quadra no próximo mês. O Orvel Open de Tênis acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro e receberá tenistas de todos os níveis de habilidade, desde adultos experientes no esporte a crianças que estão só começando. A categoria adulta terá início às 7h, enquanto as crianças passam a ocupar as quadras às 8h, apenas no dia 12. Com vagas limitadas, as inscrições seguem abertas e podem ser feitas pelo aplicativo TFSports.





Promovido pela Track&Field Vitória, o torneio será dividido nas categorias A, B e C, de acordo com o nível de experiência dos atletas. As disputas serão abertas a duplas masculinas, femininas e mistas. As partidas começam no sábado, e os competidores que avançarem às semifinais retornam às quadras no domingo (16) em busca do pódio.





Já a criançada também ganha espaço na competição: o torneio Kids será dedicado a mini tenistas de 7 a 13 anos, com partidas que unem esporte e diversão. Na categoria Bola Laranja, entram em quadra os iniciantes, enquanto a Bola Verde reúne aqueles que já têm mais familiaridade com a raquete. As disputas também serão organizadas por faixa etária.







