Homem é preso em antiga pousada de Piúma com arma e munições

Um homem de 31 anos foi preso com um revólver e 25 munições durante uma operação realizada em Piúma, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (25). A ação também apreendeu uma arma falsa e R$ 19 mil em dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, o revólver calibre .32, 21 cartuchos do mesmo calibre e quatro munições de pistola calibre .380 foram encontrados em uma antiga pousada no bairro Jardim Maily. No local, também foram apreendidos R$ 172 em espécie.
Em outro endereço, no bairro Niterói, ligado a um dos investigados, os policiais encontraram uma arma falsa e R$ 18.828 em dinheiro.
O homem que estava com o revólver e as munições foi levado para a Delegacia de Polícia de Piúma e preso por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Foi arbitrada fiança e, se o valor for pago, ele poderá responder ao processo em liberdade. O nome dele não foi divulgado.
A operação, chamada de Check-in, foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Piúma, e pela Polícia Militar. Segundo o delegado Rodrigo Mello Toscano, o caso segue em investigação e tem relação com o tráfico de drogas.
O nome da operação faz referência à antiga pousada onde uma das buscas foi realizada.