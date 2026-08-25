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Operação Check-in

Homem é preso em antiga pousada de Piúma com arma e munições

Segundo o delegado Rodrigo Mello Toscano, o caso segue em investigação e tem relação com o tráfico de drogas

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 12:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 ago 2026 às 12:44
PCES e PMES apreendem arma, munições e R$ 19 mil em Piúma
Policiais civis e militares participaram da operação | Crédito: Polícia Civil

Um homem de 31 anos foi preso com um revólver e 25 munições durante uma operação realizada em Piúma, no Sul do Espírito Santonesta terça-feira (25). A ação também apreendeu uma arma falsa e R$ 19 mil em dinheiro.


Segundo a Polícia Civil, o revólver calibre .32, 21 cartuchos do mesmo calibre e quatro munições de pistola calibre .380 foram encontrados em uma antiga pousada no bairro Jardim Maily. No local, também foram apreendidos R$ 172 em espécie.


Em outro endereço, no bairro Niterói, ligado a um dos investigados, os policiais encontraram uma arma falsa e R$ 18.828 em dinheiro.

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O homem que estava com o revólver e as munições foi levado para a Delegacia de Polícia de Piúma e preso por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Foi arbitrada fiança e, se o valor for pago, ele poderá responder ao processo em liberdade. O nome dele não foi divulgado.


A operação, chamada de Check-in, foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Piúma, e pela Polícia Militar. Segundo o delegado Rodrigo Mello Toscano, o caso segue em investigação e tem relação com o tráfico de drogas.


O nome da operação faz referência à antiga pousada onde uma das buscas foi realizada.

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