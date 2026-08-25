Homem é preso em antiga pousada de Piúma com arma e munições

Um homem de 31 anos foi preso com um revólver e 25 munições durante uma operação realizada em Piúma, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (25). A ação também apreendeu uma arma falsa e R$ 19 mil em dinheiro.





Segundo a Polícia Civil, o revólver calibre .32, 21 cartuchos do mesmo calibre e quatro munições de pistola calibre .380 foram encontrados em uma antiga pousada no bairro Jardim Maily. No local, também foram apreendidos R$ 172 em espécie.





Em outro endereço, no bairro Niterói, ligado a um dos investigados, os policiais encontraram uma arma falsa e R$ 18.828 em dinheiro.