Golfinho é encontrado morto na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy

Um golfinho foi encontrado morto na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O Instituto Orca, ONG capixaba dedicada à preservação da vida marinha, informou que foi notificado sobre o encalhe da carcaça no sábado (29).





Segundo a organização, o animal era um macho adulto da espécie golfinho-nariz-de-garrafa. A necropsia foi realizada ainda no sábado, e o material coletado será encaminhado a laboratórios e universidades parceiras do Instituto Orca.





As amostras serão processadas e analisadas por veterinários da ONG. A partir dos resultados, será possível identificar a causa da morte do animal.