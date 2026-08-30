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Vida marinha

Golfinho é encontrado morto na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy

Publicado em

30 ago 2026 às 09:13
Causa da morte do golfinho ainda não foi definida.
Causa da morte do golfinho ainda não foi definida. Leitor A Gazeta

Um golfinho foi encontrado morto na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O Instituto Orca, ONG capixaba dedicada à preservação da vida marinha, informou que foi notificado sobre o encalhe da carcaça no sábado (29).


Segundo a organização, o animal era um macho adulto da espécie golfinho-nariz-de-garrafa. A necropsia foi realizada ainda no sábado, e o material coletado será encaminhado a laboratórios e universidades parceiras do Instituto Orca.


As amostras serão processadas e analisadas por veterinários da ONG. A partir dos resultados, será possível identificar a causa da morte do animal.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Brejetuba

Funcionária de supermercado prende mão em moedor e é socorrida de helicóptero no ES

Publicado em 29/08/2026 às 19:57

Uma funcionária de um supermercado foi socorrida de helicóptero após ter a mão e o antebraço direito presos em um moedor de carne enquanto trabalhava, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente foi na tarde deste sábado (29). 


A retirada do membro do equipamento foi feita pelo Corpo de Bombeiros. Já o Samu atuou para controlar a hemorragia e os sinais vitais da vítima. Como a lesão foi severa e levou a uma grande perda de sangue, foi necessário o apoio do Núcleo de Transporte Aéreo (Notaer) para encaminhar a trabalhadora até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela.


Outro salvamento


O Notaer também fez outro resgate neste sábado de um motociclista de 24 anos que caiu ao fazer uma curva em alta velocidade na BR 262, em Domingos Martins. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave. O condutor recebeu os primeiros atendimentos, foi intubado e estabilizado pelo Samu, sendo transportado também para HEUE, em Vitória.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Susto

Carreta tombada interdita parte de pista da BR 101, em Aracruz

Publicado em 29/08/2026 às 15:34
Carreta tomba no km 183,8 da BR 101, em Aracruz
Carreta tomba no km 183,8 da BR 101, em Aracruz Leitor A Gazeta

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Tráfico

Homem é preso com armas e 25 kg de maconha em Linhares

Publicado em 29/08/2026 às 11:45
Apreensão de drogas aconteceu na noite de sexta-feira no bairro Aviso
Apreensão de drogas aconteceu na noite de sexta-feira no bairro Aviso Polícia Militar

Um homem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar com armas, 25 quilos de maconha e outros produtos no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (28). Um outro suspeito que estava com o homem fugiu com a chegada dos militares ao local.


O caso foi descoberto, segundo a polícia, por meio de uma denúncia. O homem subiu para um prédio ao ver a polícia e, ao ser questionado, disse que no local havia duas armas e drogas no guarda-roupas. Duas pistolas, uma delas com mira laser, munições, um carregador e quantia de R$ 6 mil em espécie foram apreendidos.


Durante as buscas, foram recebidas informações de que o suspeito frequentemente descia até uma construção localizada nos fundos de casa e poderia haver mais drogas escondidas. Em uma sacola havia mais drogas e materiais utilizados no tráfico. A PM contabilizou 25 quilos de maconha, 155 gramas de skunk, porções de crack e 72 comprimidos de ecstasy.


O suspeito foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).  

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 482

Adolescente morre e quatro ficam feridos a caminho de festa em Alegre

Publicado em 29/08/2026 às 09:03
Adolescente morre e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente em Alegre
Adolescente morre e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente em Alegre Redes sociais

Um adolescente de 17 anos, identificado como Thales Gonçalves Rangel, morreu em um acidente de carro na madrugada deste sábado (29), na BR 482, entre Guaçuí e o distrito de Celina, em Alegre, na região do Caparaó capixaba. Segundo informações apuradas no local pela Polícia Militar, o grupo de cinco pessoas seguia para uma festa no município de Alegre.


O acidente aconteceu por volta de 1h20. As vítimas contaram aos policiais que o motorista, que não foi identificado, teria perdido o controle da direção de um Volkswagem Polo, atingido uma valeta às margens da via, rodado na pista e, depois, bateu contra cercas. Com o impacto, três ocupantes teriam sido arremessados para fora do automóvel durante o acidente.


Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o socorro das vítimas. Thales Gonçalves Rangel faleceu no local. Duas vítimas, de 27 e 24 anos, foram encaminhadas em estado grave para atendimento médico em Cachoeiro de Itapemirim, enquanto outras duas, de 26 e 23, foram socorridas para o Pronto-Socorro de Guaçuí.


A perícia foi acionada e o veículo permaneceu fora da pista, sem obstruir o trânsito. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela corporação. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Chamas intensas

Caminhão pega fogo em avenida de Jardim Limoeiro, na Serra

Publicado em 28/08/2026 às 20:08
Um caminhão pegou fogo na Avenida Carapebus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta sexta-feira (28)
Um caminhão pegou fogo na Avenida Carapebus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta sexta-feira (28) Leitor | A Gazeta

Um caminhão pegou fogo na Avenida Carapebus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta sexta-feira (28). O incêndio atingiu a cabine do veículo, mas ninguém ficou ferido. 


Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o caminhão estava vazio no momento da ocorrência. 


A corporação informou que as chamas foram controladas. A causa do incêndio não foi divulgada.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Inusitado

Pinos de crack são encontrados dentro de pacote de salgadinhos em Vitória

Publicado em 28/08/2026 às 14:54

Sete pinos de crack foram encontrados dentro de um pacote de salgadinhos, que estava sob posse de uma mulher de 45 anos, na Praia do Suá, em Vitória, na noite desta quinta-feira (27). Segundo a Guarda Municipal, a mulher — que foi detida — estava acompanhada de dois homens quando a droga foi encontrada. Além disso, uma nota de R$ 20 também estava na embalagem.


A abordagem ocorreu após uma denúncia feita ao Ciodes, pelo telefone 190, informar que os dois homens estariam com uma arma de fogo. Nenhum armamento, no entanto, foi encontrado com eles e, por isso, ambos foram liberados.


A mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ela assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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Ele foi autuado por incêndio e pelo crime de adulteração, remarcação ou supressão do número de chassi, motor, placa ou qualquer outro sinal identificador de veículo ou de seus componentes, sem autorização legal.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Uma pessoa foi presa

PF mira grupo suspeito de contrabandear cigarros no ES e bloqueia R$ 1 milhão

Publicado em 28/08/2026 às 11:35
PF reprime grupo investigado por contrabando de cigarros
PF reprime grupo investigado por contrabando de cigarros Divulgação | Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (28), uma operação contra um grupo investigado pelos crimes de contrabandando de cigarros e associação criminosa. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em três cidades (Cariacica, no Espírito Santo, Governador Valadares, em Minas Gerais, e Teixeira de Freitas, na Bahia). Também houve a prisão em flagrante de um homem em CariacicaA Justiça Federal também determinou o bloqueio de até R$ 1,09 milhão em contas bancárias e aplicações financeiras de um suspeito apontado como líder do grupo.


Durante as buscas foram apreendidos cerca de 1,1 mil maços de cigarros de origem estrangeira, uma caminhonete e aparelhos celulares.


Segundio a PF, o homem preso em Cariacica foi detido em flagrante por estar com cigarros de origem estrangeira que entraram irregularmente no país.


A "Operação Descobrimento" é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF no Espírito Santo (DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/ES) em decorrência da apreensão, realizada em agosto de 2024, de quase 200 mil maços de cigarros de origem paraguaia.

Segundo a PF, as investigações prosseguirão com a análise do material apreendido, visando identificar a extensão da atuação do grupo, sua estrutura logística, fornecedores, adquirentes e eventuais outros envolvidos nos fatos apurados. 


Os investigados respondem, em tese, pelos crimes de contrabando e de associação criminosa.

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Dupla furta R$ 40 mil em cosméticos e troca parte por crack em Linhares

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Vitória

Motorista que atropelou e matou ciclista na Norte-Sul, em Jardim Camburi, é solto

Publicado em 28/08/2026 às 11:01
À esquerda, Gabriela Sartório, que morreu após ser atropelada por Kleber Rocha (à direita)
À esquerda, Gabriela Sartório, que morreu após ser atropelada por Kleber Rocha (à direita) Redes sociais

O motorista Kleber Rocha, de 26 anos, preso pela morte da ciclista Gabriela Sartório Antônio, de 45 anos, recebeu alvará de soltura no último dia 19 de agosto, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). O acidente que terminou na morte da mulher aconteceu em abril deste ano, na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, Vitória.


Kleber chegou a ser indiciado pela Polícia Civil. Segundo a corporação à época, ele foi indiciado por homicídio qualificado com dolo eventual — quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado criminoso — porque estava alcoolizado.


Conforme consta no processo que tramita no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o Ministério Público (MPES) ofereceu denúncia contra Kleber, que foi aceita pela Justiça.


A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do motorista. O espaço segue aberto para manifestações.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Vídeo

Dupla furta R$ 40 mil em cosméticos e troca parte por crack em Linhares

Publicado em 28/08/2026 às 10:35

Um homem de 32 anos e um adolescente de 17 foram flagrados por câmeras de segurança invadindo uma loja de cosméticos e furtando cerca de R$ 40 mil em produtos, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de quinta-feira (27). A dupla foi detida pela Guarda Civil Municipal (GCM) e, segundo os agentes, os dois disseram ter trocado parte das mercadorias por três pedras de crack, avaliadas em cerca de R$ 50 cada, e feito uso da droga.


As imagens mostram que, por volta das 2h56, os dois arrombaram a porta de vidro da entrada da loja. Com sacolas plásticas, eles recolheram os produtos e os colocaram dentro das bolsas. Em seguida, fugiram do local.


A partir das imagens, a GCM conseguiu localizar os dois no bairro Araçá. Aos agentes, eles teriam confessado que trocaram parte das mercadorias furtadas por drogas, que já haviam sido consumidas.


Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e  encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Já o adolescente, de 17 anos, foi autuado por ato infracional análogo ao mesmo crime e encaminhado a uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

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Segundo a PRF, o condutor do Ford Ka não conseguiu frear o veículo a tempo e bateu na traseira do caminhão, que estava parado na via.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
BR 101

Acidente com 4 veículos deixa uma pessoa ferida no Contorno, em Cariacica

Publicado em 28/08/2026 às 09:46

Um acidente envolvendo duas carretas, um caminhão e um ônibus deixou uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (28).


De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada às 6h28 no quilômetro 285 da rodovia. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital.


Para o atendimento, foram acionados um veículo de inspeção, guincho e ambulância da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito chegou a ficar interrompido devido à colisão, mas a pista já havia sido desobstruída quando a equipe da concessionária chegou ao local. Equipes permaneciam na região para atendimento e apoio.


A reportagem procurou a PRF para obter mais detalhes sobre a dinâmica do acidente e, assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura

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