Motorista de aplicativo é baleado durante tentativa de assalto na Serra

Um motorista de aplicativo foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite de sábado (29), no bairro Central Carapina, na Serra. A vítima foi atingida no antebraço esquerdo e procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, no bairro Rosário de Fátima.





Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após a entrada de um homem baleado na unidade de saúde. Aos policiais, o motorista de aplicativo informou que estava trabalhando quando foi surpreendido por indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. A vítima afirmou que não conseguiu identificar os autores.





A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como tentativa de latrocínio – roubo seguido de violência com resultado morte ou tentativa de matar a vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado.