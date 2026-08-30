Este fricassê de frango fica supercremoso e é fácil de fazer para o almoço de domingo

Despeje metade do creme de milho-verde sobre o frango e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, mexendo até obter uma mistura cremosa. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite para ajustar a consistência. Em uma travessa untada com azeite, despeje o restante do creme de milho-verde, acrescente o fricassê e cubra com batata palha. Adicione a muçarela ralada por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos, ou até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.