Homem é preso com carabina, munições e drogas em Vitória

Um homem de 36 anos foi preso com uma carabina calibre 9 mm, munições e drogas durante um patrulhamento da Polícia Militar na madrugada de sábado (29), no bairro Joana D’Arc, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.





De acordo com a PM, as equipes receberam informações de que um veículo supostamente ocupado por um homem armado seguia em direção ao bairro. O alerta foi repassado a outros policiais, que iniciaram buscas pela região.





Na Rua João Carlos de Carvalho, os militares localizaram um veículo com características semelhantes às informadas. Durante a aproximação, viram um homem com uma arma longa sobre a laje de uma residência.





Ainda conforme a corporação, o suspeito não obedeceu à ordem de abordagem e entrou no imóvel. Após a entrada dos policiais na residência, ele teria indicado o local onde a arma estava guardada. Em um cômodo anexo à varanda, foi encontrada uma carabina calibre 9 mm, acompanhada de um carregador e 30 munições intactas do mesmo calibre.





Durante as buscas, os militares também apreenderam três munições calibre 5.56, 781 gramas de maconha, 48 gramas de haxixe, dez gramas de cocaína, duas balanças de precisão e um celular.





A Polícia Civil informou que a carabina e as munições serão encaminhadas ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica para análise. As drogas serão enviadas ao Laboratório de Química Forense e, após serem examinadas, serão incineradas.