Boas energias em setembro: estes signos poderão viver ótimas oportunidades no mês

Libra começará a ganhar força especialmente a partir do dia 22 de setembro, quando o Sol entrará no signo e inaugurará uma fase de maior visibilidade e iniciativa. Após um período de avaliação, o libriano tenderá a sentir mais disposição para cuidar de si, assumir protagonismo e fazer escolhas alinhadas com aquilo que deseja. O Eclipse em Peixes poderá ajudar a reorganizar hábitos e prioridades, enquanto a passagem do Astro-Rei por Libra favorecerá encontros, negociações e novas alianças. Será um mês para recuperar o equilíbrio sem abrir mão dos próprios desejos.