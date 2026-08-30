A mãe e a filha detidas pelo ICE em hospital após sofrerem acidente de carro: 'Socorro, por favor, socorro!'

Um porta-voz do ICE, órgão ligado ao Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês), informou à BBC News Mundo que, em 20 de agosto, o serviço de imigração emitiu ordens de detenção contra as duas mulheres, classificando-as como "imigrantes ilegais do Equador", após elas serem presas pelo Gabinete do Xerife do Condado de Polk em decorrência de um acidente de trânsito.