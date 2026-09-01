Da Aldeia Caieras Velha, Kauã Raich vence o Brasileiro sub-14 de Bodyboarding

A Praia do Morro, em Guarapari, recebeu nos dias 29 e 30 de agosto uma etapa decisiva do Circuito Brasileiro de Bodyboarding 2026, reunindo 70 atletas nas categorias Sub-14, Sub-16, Sub18 e Open, no masculino e feminino.





Dos 70 inscritos, 45 competiram nas categorias de formação, representando cerca de dois terços do total de participantes. O número reforça a presença crescente de crianças e adolescentes no cenário competitivo nacional e evidencia a importância das categorias de base para a renovação do bodyboarding brasileiro. Atletas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco disputaram as baterias em condições de mar com ondas irregulares e presença de vento, exigindo adaptação e regularidade dos competidores durante os dois dias de competição.





Entre os atletas capixabas, o destaque foi Kauã Raich, de 12 anos, de Aracruz, campeão da categoria Sub-14 Masculino. Para chegar à final, Kauã venceu três baterias e apresentou somatórios consistentes ao longo da competição. Kauã é da Aldeia Caieiras Velha, em Aracruz, e sua vitória representa um resultado de destaque para o bodyboarding capixaba nas categorias de formação.





A família já trabalha com a possibilidade de sua participação na etapa decisiva do Sub-14, marcada para outubro, no Guarujá (SP). O Rio de Janeiro também teve forte participação nos pódios. Melissa Souza venceu a Open Feminino e a Sub-18 Feminino, enquanto Noah Murh foi o grande destaque individual da competição ao vencer três categorias: Open Masculino, Sub-18 Masculino e Sub-16 Masculino. Na Sub-14 Feminino o título foi para Saquarema com Sophia Veiga.