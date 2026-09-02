Alcolumbre cita dinheiro para filme sobre Bolsonaro para reagir à pressão por impeachment de Moraes

Ele acrescentou que ainda fará um relato de tudo o que quer falar a respeito desse tema. "Vou voltar para a pauta, senão eu vou ter que responder muitas agressões que, como presidente do Senado Federal, eu estou recebendo nos últimos dias."





Na terça-feira (1º), o ministro André Mendonça, relator do processo do Banco Master, suspendeu o sigilo de um relatório da Polícia Federal que revelou as ligações de Moraes com Vorcaro. Em reação, Flávio e outros senadores bolsonaristas aumentaram a pressão pelo impeachment de Moraes.





Na sessão desta quarta (2), Alcolumbre foi cobrado por Cleitinho (Republicanos-MG), Carlos Viana (PSD-MG) e Carlos Portinho (PL-RJ), entre outros.





"Não fique na sombra! [...] Abra esse impeachment de uma vez por todas. Vivemos dias imorais, com revelações imorais, pessoas imorais", disse Portinho a Alcolumbre.





"Cabe a nós, no Senado, tomar a frente e as rédeas e chamar à responsabilidade, presidente. [...] Faça, presidente Davi, faça", cobrou o líder do PL.





Aliados de Alcolumbre consideram que a chance de ele abrir um processo de impeachment contra Moraes é zero — até porque o presidente do Senado tem uma relação próxima com o ministro.





A investigação da Polícia Federal indica que Vorcaro perguntou a Moraes se deveria fugir do país, dois dias antes da operação em que acabou preso, em novembro do ano passado. O ministro também editou o contrato de R$ 131 milhões firmado pelo Master com o escritório da mulher dele, Viviane Barci de Moraes.





Sem maioria política no Senado para um processo de impeachment, Flávio defendeu que o ministro renuncie ao cargo e cobrou explicações — apesar de ele próprio evitar responder sobre sua relação com Vorcaro.





"É uma coisa muito grave. Eu acho que o Alexandre de Moraes tinha que renunciar ao Supremo Tribunal Federal. Não tem mais condição dele continuar sendo ministro do Supremo", disse o presidenciável do PL a jornalistas na terça.





No mesmo dia, ele foi ao plenário afirmar que a "espécie de anestesia" do Poder Legislativo era preocupante. "Até quando esse Senado vai tapar os olhos. [...] Cadê os defensores da democracia que não estão falando desse absurdo, desse conluio, desses crimes que claramente foram praticados por Alexandre de Moraes?", questionou.





Flávio também provocou Alcolumbre lembrando que foi por meio do ministro que Lula (PT) e o presidente do Senado se reaproximaram. "O presidente da República tem que se servir de Alexandre de Moraes para fazer articulação política, presidente Davi, com Vossa Excelência", declarou.