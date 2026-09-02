Governistas veem parcialidade de Mendonça e pedem derrubada de sigilo do caso 'Dark Horse'

O pedido foi apresentado após Mendonça confirmar que teve um encontro com o dono do Banco Master em 2025 e que houve um recente depoimento de Vorcaro com presença do Ministério Público, mas sem a Polícia Federal. O ministro também relata os processos que apuram as fraudes bilionárias.





As revelações vieram à tona um dia depois de Mendonça retirar o sigilo de um relatório da PF que mostrou os detalhes da relação do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro. As mensagens entre os dois colocaram os órgãos da cúpula do Judiciário em uma crise inédita.





No documento dos governistas enviado a Edson Fachin, presidente do STF, os governistas afirmam que André Mendonça adota critérios opostos para levantar os sigilos de investigações envolvendo o caso Master e, com isso, Flávio Bolsonaro tem o "monopólio da narrativa" sobre a própria investigação.





Eles mencionam que o ministro autorizou que fossem divulgadas informações sobre a apuração envolvendo o ex-líder do governo no Senado Jaques Wagner (PT-BA) em julho e as mensagens entre Vorcaro e Moraes na terça (1º), mas mantém fechado o inquérito que atinge o bolsonarista.





Os deputados também pedem para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) avalie as medidas cabíveis, inclusive em relação à suspeição de Mendonça. Eles citam que, em fevereiro, a revelação de negócios entre Vorcaro e Dias Toffoli foi suficiente para que o então relator deixasse a frente do caso.





"Essa assimetria de tratamento, incidindo sobre autoridades situadas em campos políticos adversários, exige fundamentação objetiva e uniforme, especialmente diante de seus potenciais efeitos sobre a disputa eleitoral, sob pena de uso político eleitoral da função jurisdicional", diz a petição.





"O resultado objetivo das decisões tomadas no curso do processo eleitoral é a exposição integral de um campo político e a preservação integral do outro, e essa disparidade, à falta de explicação pública que a justifique, é incompatível com a aparência de imparcialidade que a Constituição exige do juiz", completa.





Os deputados pedem a Fachin que o plenário do Supremo analise a definição de um critério "que hoje está concentrado em um único gabinete" para decidir sobre o sigilo do caso Dark Horse.





Além do PT, o documento é assinado pelos líderes do PCdoB, Jandira Feghali (RJ), da Rede, André Janones (MG), e do Psol, Tarcísio Motta (RJ), além de outros congressistas do partido de Lula, como Lindbergh Farias (PT-RJ), vice-líder do governo na Casa, e Maria do Rosário (PT-RS).





Durante a coletiva, os deputados da base de Lula evitaram fazer uma defesa pública de Moraes, que foi blindado pelo governo em especial durante o julgamento da trama golpista, e afirmaram defender que qualquer autoridade que esteja envolvida no escândalo do Master deve ser investigada.





"Nós não vamos passar pano para ninguém [...] Quem estiver envolvido vai ter que pagar", disse Lindbergh, sem citar diretamente Moraes.





Já André Janones afirmou querer que o ministro "se lasque, que ele seja investigado, que pague pelos crimes dele se tiver cometido". "Mas eu quero que o André Mendonça, que o Vorcaro e que o Flávio Bolsonaro igualmente paguem pelos seus crimes."