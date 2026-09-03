Tecnologia muda profissões e exige aprendizado constante, apontam especialistas

“Em todos os casos, a tecnologia assumiu papéis repetitivos e operacionais, abrindo espaço para novas demandas de mercado. Os profissionais passam a precisar de outras habilidades, como buscar absorver o máximo de conhecimento técnico específico para se consolidar em sua área de atuação, além de reaprender funções e incorporar novas ferramentas, como a inteligência artificial”, comenta Schmittel.





Por isso, ele orienta que profissionais e jovens em início de carreira devem adotar uma postura flexível, enxergando a inteligência artificial não como uma ameaça à subsistência, mas como um catalisador para o aperfeiçoamento e a reinvenção das rotinas de trabalho.





“A capacidade de adaptação e a contínua requalificação profissional tornaram-se os pilares fundamentais para a manutenção dos postos de trabalho no cenário econômico atual”, afirma.





Não há como olhar para a carreira e o empreendedorismo sem colocar a educação em primeiro lugar. A afirmação é do diretor do Sebrae Espírito Santo, Eurípedes Pedrinha.





“Todos os profissionais que aqui estão não pararam de aprender nenhum segundo. Os profissionais de recursos humanos precisam ter conhecimento em tecnologia. A médica teve que aprender empreendedorismo, entre outros exemplos. O aprendizado deixou de ser uma etapa concluída na juventude para se tornar um processo contínuo ao longo de toda a vida profissional”, completa.





Para ele, a união entre ensino, inovação e empregabilidade requer a conscientização de que nenhuma carreira permanece estática. “A busca permanente por conhecimento e a atualização constante de habilidades emergem, assim, como a principal estratégia para garantir a competitividade dos trabalhadores e o crescimento sustentável das empresas.”