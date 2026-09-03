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Qual o caminho da 6x1 após proposta ser aprovada na CCJ do Senado?

Projeto segue para votação no plenário em dois turnos, cuja data ainda não foi definida. Proposta é uma das vitrines da campanha de Lula à reeleição.

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 10:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 set 2026 às 10:34
Imagem BBC Brasil
Proposta agora segue para o plenário, onde será votada em dois turnos Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

Depois da proposta que acaba com o fim da escala 6x1 ter sido aprovada nesta quarta-feira (2/9) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o projeto deve agora ser votado no plenário do Senado em dois turnos. Para ser aprovada em cada um dos turnos, a proposta precisa do apoio de pelo menos 3/5 dos parlamentares, o que equivale a no mínimo 49 dos 81 senadores.

Caso seja aprovada, a emenda será promulgada em sessão solene do Congresso Nacional, sem necessidade de aprovação do presidente da República.

Ainda não se sabe quando a votação ocorrerá.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pode ser uma das vitrines da campanha à reeleição do presidente Lula.

O governo tem corrido contra o relógio a fim de colocar o projeto para votação a tempo de ser aprovado antes das eleições.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, no entanto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) deixou a conclusão da votação para depois do primeiro turno da eleição — marcado para 4 de outubro. Ainda segundo o jornal, Lula tentará convencê-lo a colocar o texto em votação até o segundo turno.

O jornal afirma que, embora integrantes do governo Lula ainda tenham esperança de que haja a votação nesta quinta-feira, nos bastidores a expectativa é que fica para depois, já que haveria resistência de senadores de oposição e de uma ala do centrão.

Esta é a última semana de votações antes das eleições. Caso não seja votada hoje, a proposta dificilmente seria analisada na sexta-feira, 4/9, dia em que o Congresso costuma estar esvaziado.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) determina uma jornada máxima de 40 horas semanais, distribuídas em 5 dias de trabalho e dois de descanso — um deles preferencialmente aos domingos —, sem redução salarial.

Hoje, a jornada máxima é de 44 horas semanais, distribuídas em até seis dias de trabalho e um de descanso.

Acordo selado entre Lula e Hugo Motta

O fim da escala 6x1 foi aprovado na Câmara dos Deputados em 27 de maio, após acordo selado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que busca se reeleger como deputado na Paraíba, estado com forte eleitorado lulista.

Após passar na Câmara dos Deputados, também em dois turnos, a proposta ficou meses engavetada no Senado e só foi destravada após um acordo entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), depois que os dois se reaproximaram em meio à campanha eleitoral.

Como foi a votação

O relator da PEC do fim da jornada 6x1, o senador senador Omar Aziz, disse, ao abrir a sessão da CCJ, que "aqueles que defendem a família deveriam defender também essa proposta".

Após ler as 35 emendas encaminhadas à proposta, Aziz pediu a aprovação do projeto do jeito que está, sem nenhuma alteração. Mais uma emenda foi apresentada ao longo da sessão e todas foram rejeitadas, mantendo o texto original.

Se houvesse alguma alteração, o texto voltaria para a Câmara dos Deputados.

"Essa é uma PEC da empatia", disse Aziz. "A PEC não é só para reduzir a jornada de trabalho, ela vai além da jornada de trabalho."

A PEC prevê que a obrigatoriedade de ao menos dois dias de folga entre em vigor 60 dias depois da promulgação da alteração constitucional, etapa que ocorre logo após a aprovação no Congresso.

Já a redução da jornada de 44 horas semanais para 40 horas entraria em vigor em duas etapas. Primeiro, haveria a redução para 42 horas, também após os 60 dias. O limite de 40 horas seria alcançado após mais um ano.

Além da PEC do fim da escala 6x1, outras propostas tidas como fundamentais para a campanha de Lula também foram destravadas no Senado.

A mesma CCJ aprovou o texto-base da PEC da Segurança Pública, que estabelece na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), para integrar o combate ao crime organizado entre municípios, estados e o país. A ideia do governo é também criar o Ministério da Segurança Pública.

Ainda foi aprovada em comissão na quarta a medida provisória que zera o Imposto de Importação sobre compras internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 260), a chamada "taxa das blusinhas". A MP segue para votação na Câmara dos Deputados para, depois, voltar ao plenário do Senado.

Flávio Bolsonaro não responde se votará a favor ou contra o fim da escala 6x1

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato mais competitivo contra Lula, segundo as pesquisas eleitorais, evitou responder, no domingo (30/08), se votará a favor ou contra o fim da escala 6x1quando a proposta for ao plenário.

Questionado sobre o tema em entrevista à TV Record, optou por defender a PEC alternativa que apresentou em maio com o coordenador de sua campanha, o senador Rogério Marinho (PL-RN), e outros senadores de oposição.

A proposta cria um novo modelo em que o empregado recebe por horas trabalhadas e funcionaria simultaneamente ao regime tradicional de CLT — empresas e trabalhadores poderiam optar entre os dois.

Segundo esses parlamentares, que chamam a proposta de "PEC da Liberdade", a ideia é aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho e dar aos trabalhadores a possibilidade de escolher se querem trabalhar mais ou menos tempo, de acordo com suas necessidades.

O texto prevê que acordos individuais vão prevalecer sobre acordos coletivos de trabalho. Já a remuneração e benefícios como 13º salário, férias e licença-maternidade seriam calculados de forma proporcional às horas trabalhadas.

A PEC da oposição não acaba com a escala 6x1, nem prevê a redução do limite de jornada de 44 horas semanais para 40 horas, sem redução salarial.

Há ainda a visão entre opositores de que Palácio do Planalto adotou a redução da jornada de trabalho como bandeira eleitoral para tentar impulsionar a reeleição de Lula.

Entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC) dizem que a redução da jornada vai aumentar os custos das empresas, pressionando a inflação.

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