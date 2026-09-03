Sábado (5) será de alerta de tempestade para 50 cidades do ES

O tempo deve ficar instável no Espírito Santo no próximo sábado (5), com possibilidade de chuva forte, ventos de até 60 km/h e queda de granizo. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale para 50 cidades capixabas e prevê chuva de até 50 milímetros no dia.



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O alerta é de cor amarela, o menor grau de severidade do Inmet, e abrange os seguintes municípios:



