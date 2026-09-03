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Tempo

Sábado (5) será de alerta de tempestade para 50 cidades do ES

Aviso do Inmet prevê chuva de até 50 mm, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2026 às 11:45

O tempo deve ficar instável no Espírito Santo no próximo sábado (5), com possibilidade de chuva forte, ventos de até 60 km/h e queda de granizo. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale para 50 cidades capixabas e prevê chuva de até 50 milímetros no dia.

Veja tambémComo se mede a chuva?


O alerta é de cor amarela, o menor grau de severidade do Inmet, e abrange os seguintes municípios:


  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Fundão
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. Laranja da Terra
  32. Marataízes
  33. Marechal Floriano
  34. Mimoso do Sul
  35. Muniz Freire
  36. Muqui
  37. Piúma
  38. Presidente Kennedy
  39. Rio Novo do Sul
  40. Santa Leopoldina
  41. Santa Maria de Jetibá
  42. Santa Teresa
  43. São José do Calçado
  44. São Roque do Canaã
  45. Serra
  46. Vargem Alta
  47. Venda Nova do Imigrante
  48. Viana
  49. Vila Velha
  50. Vitória
⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

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