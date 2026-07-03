Mortes no trânsito superam em 37% os casos de homicídio no ES





Os números mostram um crescimento contínuo das mortes nas estradas, no período analisado, desde 2020, quando o estado registrou 324 vítimas. O total atual, de 496 mortes no primeiro semestre de 2026, é o maior de toda a série apresentada, superando inclusive o índice de 2017 (455 mortes), que era o teto anterior.





Geografia da Letalidade





Um dado que chama a atenção é que a liderança entre as onze cidades que registraram acima de dez mortes em acidentes, ficou com as localizadas no interior. Confira:





Linhares - 37

Cachoeiro de Itapemirim - 27

Colatina - 27

Serra - 26

Cariacica - 25

Vila Velha - 24

São Mateus - 22 mortes

Aracruz - 20

Conceição da Barra - 14

Guarapari - 12

Vitória - 12





Vale destacar que os números podem ser ainda maiores nestes municípios e em outros, uma vez que em 24 casos não foi possível identificar as cidades onde os acidentes aconteceram.





A coluna já registrou que o Estado contabilizou mais de 738 mil infrações de trânsito de janeiro até a manhã do último dia 28 e quase metade dos casos de desrespeito as leis (356.748) corresponde a situações de natureza grave ou gravíssima.





Prioridade





Para o advogado especialista em Direito no Trânsito e especialista em segurança pública, Fábio Marçal, os dados demonstram que a violência no trânsito precisa ser tratada com a mesma prioridade dedicada ao enfrentamento dos homicídios.





Destaca que o Estado enfrenta um problema que vai além de uma questão de trânsito, mas que tem consequências na mobilidade urbana e saúde pública e que demanda uma atuação conjunta de todos os segmentos.





“Preservar vidas exige uma atuação integrada entre os municípios, o Estado e a União. Não basta cada ente agir de forma isolada. É necessária uma política pública coordenada, capaz de reduzir essas mortes que causam indignação."



