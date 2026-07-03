Crime de abandono de incapaz: convém evitar julgamentos precipitados

O pai da criança encontrar-se-ia preso e, ainda de acordo com a defesa, havia anteriormente danificado a porta da residência em um episódio de violência doméstica, circunstância que teria levado à instalação de uma porta provisória pela qual a criança conseguiu sair.





Esse conjunto de circunstâncias insere-se numa realidade frequentemente ignorada: a de que, em inúmeras famílias brasileiras, o cuidado cotidiano com os filhos recai quase exclusivamente sobre a figura materna.





Além da exaustão física e mental, as mães concentram a responsabilidade emocional, financeira e, quando algo dá errado, também a responsabilidade jurídica. A ausência paterna, pelo abandono, pela violência, pela prisão ou qualquer outra razão, acaba sendo tratada quase como um dado irrelevante, enquanto toda a cobrança social, institucional e jurídica se dirige à mulher.





Isso não significa minimizar o risco ao qual a criança foi submetida, ademais, a proteção integral da infância deve permanecer prioridade absoluta. No entanto, com as devidas vênias, creio que isso não signifique que toda falha de cuidado seja automaticamente tipificada como um grave crime.





Mesmo porque há uma diferença jurídica importante entre uma suposta negligência e o delito de abandono de incapaz, o qual, segundo o Código Penal, é punido apenas na modalidade dolosa.





Noutras palavras, não basta demonstrar que alguém agiu com descuido ou leve negligência, é imprescindível a demonstração da clara vontade consciente de abandonar a vítima, expondo-a deliberadamente a perigo.