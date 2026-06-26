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Grande Vitória

Bebê de um ano é encontrada engatinhando sozinha em rua de Vila Velha

Segundo a PM, a mãe da bebê disse que percebeu o desaparecimento da filha ao voltar de uma festa; a criança estaria aos cuidados do irmão adolescente

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 18:30

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 jun 2026 às 18:30

Uma bebê de um ano foi flagrada engatinhando sozinha, no meio da rua, na madrugada de quinta-feira (25), no bairro Barramares, em Vila Velha. Ela foi encontrada por uma mulher que passava pelo local e a Polícia Militar foi acionada.


As circunstâncias que levaram a criança até ali ainda não estão claras. O Conselho Tutelar foi chamado e assumiu a guarda da menina.


Horas mais tarde, já durante a manhã, a PM foi novamente acionada, desta vez pela mãe da bebê, que percebeu o desaparecimento da filha ao retornar de uma festa. Segundo a corporação, a mulher disse que havia deixado a criança aos cuidados do irmão adolescente.


Diante dos fatos, a mulher, de 34 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.


De acordo com o Conselho Tutelar, a criança permanece em acolhimento institucional. A reintegração dependerá de pedido apresentado por um familiar, por meio de advogado ou da Defensoria Pública, e de decisão judicial sobre quem ficará com a guarda da menina.

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