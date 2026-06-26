Bebê de um ano é encontrada engatinhando sozinha em rua de Vila Velha

Uma bebê de um ano foi flagrada engatinhando sozinha, no meio da rua, na madrugada de quinta-feira (25), no bairro Barramares, em Vila Velha. Ela foi encontrada por uma mulher que passava pelo local e a Polícia Militar foi acionada.





As circunstâncias que levaram a criança até ali ainda não estão claras. O Conselho Tutelar foi chamado e assumiu a guarda da menina.





Horas mais tarde, já durante a manhã, a PM foi novamente acionada, desta vez pela mãe da bebê, que percebeu o desaparecimento da filha ao retornar de uma festa. Segundo a corporação, a mulher disse que havia deixado a criança aos cuidados do irmão adolescente.





Diante dos fatos, a mulher, de 34 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.





De acordo com o Conselho Tutelar, a criança permanece em acolhimento institucional. A reintegração dependerá de pedido apresentado por um familiar, por meio de advogado ou da Defensoria Pública, e de decisão judicial sobre quem ficará com a guarda da menina.