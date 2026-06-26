Filho é preso após agredir a própria mãe dentro de casa em Vila Velha

Um homem de 37 anos foi preso por agredir a própria mãe dentro de casa, no bairro Aribiri, em Vila Velha. À Guarda Municipal, que atendeu o caso, a mulher contou que o filho puxou o cabelo dela, deu chutes, socos, mordida, e a agrediu verbalmente durante a quinta-feira (25) e na madrugada de sexta-feira (26).





A vítima já tinha medida protetiva contra o filho devido a situações anteriores. A mulher também relatou que ele danifica objetos do imóvel e os vende para sustentar o vício em bebidas alcoólicas e drogas.





Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça qualificada e injúria qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. Depois, foi encaminhado ao presídio.







O caso não foi isolado: em março deste ano, a Guarda Municipal já tinha conduzido o homem a uma delegacia após ele descumprir a medida protetiva e furtar a televisão da mãe.