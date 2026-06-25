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Centro de Detenção Provisória de Aracruz registra confusão entre detentos

Sejus afirma que situação foi controlada com intervenção policial e que a unidade prisional já funciona dentro da normalidade

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 19:55

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

25 jun 2026 às 19:55

Uma confusão foi registrada no Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA), no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (25). O fato foi confirmado em uma nota da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).


Segundo informações da pasta, o tumulto ocorreu após a retirada de sete internos que teriam agredido um colega de cela na quarta-feira (24). Com a saída desses detentos, outros quatro iniciaram a confusão. Conforme relata a Sejus, a situação foi controlada com a intervenção de policiais penais, que usaram instrumentos de menor potencial ofensivo para restabelecer a ordem.


De acordo com a nota, os 11 internos identificados por participação nas agressões e no tumulto foram conduzidos à autoridade policial para as providências cabíveis. A Sejus ainda destaca que o interno agredido na quarta-feira recebeu atendimento médico externo e retornou à unidade prisional. 

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