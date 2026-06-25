Centro de Detenção Provisória de Aracruz registra confusão entre detentos

Uma confusão foi registrada no Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA), no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (25). O fato foi confirmado em uma nota da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).





Segundo informações da pasta, o tumulto ocorreu após a retirada de sete internos que teriam agredido um colega de cela na quarta-feira (24). Com a saída desses detentos, outros quatro iniciaram a confusão. Conforme relata a Sejus, a situação foi controlada com a intervenção de policiais penais, que usaram instrumentos de menor potencial ofensivo para restabelecer a ordem.





De acordo com a nota, os 11 internos identificados por participação nas agressões e no tumulto foram conduzidos à autoridade policial para as providências cabíveis. A Sejus ainda destaca que o interno agredido na quarta-feira recebeu atendimento médico externo e retornou à unidade prisional.