AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Lula tem 43% e Flávio, 40%, em eventual segundo turno, aponta Quaest
Eleições 2026

Lula tem 43% e Flávio, 40%, em eventual segundo turno, aponta Quaest

O resultado da pesquisa divulgada nesta sexta-feira (13) significa empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 18:54

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

14 ago 2026 às 18:54

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que pontua 40%. O resultado significa empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Os dados são da pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (14). Indecisos representam 4% e brancos, nulos e quem declara que não irá votar somam 13%.


Ambos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Na rodada anterior da pesquisa, publicada no dia 5 de agosto, o atual presidente tinha 44% e o candidato do PL, 39%.

Aquele levantamento foi contratado pela Genial Investimentos. Já a pesquisa divulgada nesta sexta-feira foi contratada pelo grupo Globo.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e senador Flávio Bolsonaro, candidatos nas eleições 2026
Lula e Flávio Bolsonaro aparecem à frente em pesquisa eleitoral Divulgação

Apesar dessa diferença, os resultados são diretamente comparáveis porque a metodologia é a mesma. A Quaest fez 2.004 entrevistas domiciliares entre os dias 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06773/2026.

Lula ganha dos demais adversários que foram testados no segundo turno contra ele. Quem tem o melhor desempenho após Flávio, é Ronaldo Caiado (PSD). O ex-governador de Goiás marca 37% contra 44% do atual presidente. Brancos, nulos e quem não votará são 14% e indecisos, 5%.

Em seguida, Renan Santos (Missão) aparece com 36% contra 44% de Lula, também em um hipotético segundo turno. Neste caso, os indecisos são 4% e brancos e nulos somam 16%.

Lula obtém a maior vantagem contra Romeu Zema (Novo). O petista registra 45% das intenções de voto contra 34% do ex-governador mineiro. Indecisos representam 5% e 16% responderam que votarão em branco, nulo ou não votarão.

O atual presidente lidera a corrida no primeiro turno. Lula tem 38% e Flávio, 31% das intenções de voto.

No segundo pelotão, há um empate técnico entre cinco candidatos. Renan e Caiado têm 4%; o escritor Augusto Cury (Avante) e Zema, registram 2%; e Samara Martins (UP), 1%. Indecisos são 10% e brancos, nulos e quem não votará somam 8%.

Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

Veja Também 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e senador Flávio Bolsonaro, candidatos nas eleições 2026

Lula tem 43% e Flávio, 40%, em eventual segundo turno, aponta Quaest

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Moraes diz no STF que sigilo da fonte de jornalista não protege prática de crime

Imagem de destaque

Fachin dá apoio a Dino, diz respeitar imprensa e indica que caso de jornalista vai ao plenário do STF

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Luiz Inácio Lula da Silva Lula Flavio Bolsonaro Política Eleicões 2026 Pesquisa Quaest
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais acusados de torturar filho em Vila Velha são condenados por homicídio
Viatura da Polícia Federal
Foragido do Espírito Santo é preso no Peru pela Polícia Federal
Imagem de destaque
Quaresma de São Miguel Arcanjo: 3 rituais poderosos para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados