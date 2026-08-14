Lula tem 43% e Flávio, 40%, em eventual segundo turno, aponta Quaest

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que pontua 40%. O resultado significa empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Os dados são da pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (14). Indecisos representam 4% e brancos, nulos e quem declara que não irá votar somam 13%.

Ambos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Na rodada anterior da pesquisa, publicada no dia 5 de agosto, o atual presidente tinha 44% e o candidato do PL, 39%.

Aquele levantamento foi contratado pela Genial Investimentos. Já a pesquisa divulgada nesta sexta-feira foi contratada pelo grupo Globo.