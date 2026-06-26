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Estelionato

Grupo é preso por criar site falso de doações para vítimas de enchentes

Foram presos três irmãos e a companheira de um deles. As prisões ocorreram em Vila Velha, no ES, e em Muriaé, em MG

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 13:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jun 2026 às 13:46
Quadrilha que criou site falso de doações para vítimas das enchentes no RS é presa em MG e ES
Polícia Civil de Minas Gerais

Uma operação conjunta realizada nesta sexta-feira (26) pelas polícias civis do Espírito Santo e de Minas Gerais prendeu três irmãos e uma mulher suspeitos de integrar uma organização criminosa que teria criado um falso site para arrecadar doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul


A investigação aponta que o grupo também passou a aplicar golpes de falsas ofertas de empréstimos financeiros. As prisões ocorreram em Muriaé (MG) e em Vila Velha (ES).


De acordo com a Polícia Civil capixaba, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva pelos crimes de estelionato majorado e organização criminosa, além de dois mandados de busca e apreensão. 


O delegado de Piúma, Rodrigo Toscano, informou que os suspeitos são três irmãos e a companheira de um deles. Em Muriaé, dois homens e a mulher foram localizados em uma residência no Centro da cidade. No local, os policiais apreenderam aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos e substâncias anabolizantes. 


O quarto suspeito foi preso no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. No imóvel dele foram apreendidos equipamentos eletrônicos e um veículo utilitário esportivo (SUV). 


Os nomes dos presos e mais detalhes sobre o funcionamento do esquema não foram divulgados.

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