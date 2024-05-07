20 imagens impactantes da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul desde a semana passada já provocaram 83 mortes e afetaram 364 dos 497 municípios gaúchos.
Veja imagens registradas do desastre e das operações de socorro.
Publicado em 07 de Maio de 2024 às 15:00
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