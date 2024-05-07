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BBC Brasil

20 imagens impactantes da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul

As  fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul desde a semana passada já  provocaram 83 mortes  e afetaram 364 dos 497 municípios gaúchos. Veja imagens registradas do desastre e das operações de socorro.

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 15:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 mai 2024 às 15:00
Imagem BBC Brasil
Homem foi resgatado por helicóptero em Canoas no sábado (4/5) Crédito: Renan Mattos/Reuters
As fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul desde a semana passada já provocaram 83 mortes e afetaram 364 dos 497 municípios gaúchos.
Veja imagens registradas do desastre e das operações de socorro.
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Mercado Público de Porto Alegre ficou inundado no piso térreo. Imagem de domingo (5/5) Crédito: Reuters
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Avião de carga parado em pista inundada no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na segunda-feira (6/5) Crédito: Diego Vara/Reuters
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Imagem aérea do aeroporto Salgado Filho na segunda-feira (6/5) Crédito: Isaac Fontana/EPA-EFE/REX/Shutterstock
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Barcos ajudaram a resgatar pessoas em Porto Alegre. Imagem de domingo (5/5) Crédito: Isaac Fontana/EPA-EFE/REX/Shutterstock
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Imagem aérea mostra tratores perto do Guaíba em Porto Alegre no domingo (5/5) Crédito: Reuters
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Pessoas caminham em um bairro em Canoas no domingo (5/5) Crédito: Amanda Perobelli/Reuters
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Homem foi resgatado por serviços de emergência em Roca Sales no sábado (4/5) Crédito: Diego Vara/Reuters
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Cão enfrenta as águas da enchente em Porto Alegre no domingo (5/5) Crédito: Isaac Fontana/EPA-EFE/REX/Shutterstock
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Mulher é resgatada no bairro Farrapos, em Porto Alegre Crédito: Isaac Fontana/EPA-EFE/REX/Shutterstock
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A cidade de Encantado foi uma das 364 atingidas Crédito: Diego Vara/Reuters
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Moradores de Canoas aguardam resgate em área alagada Crédito: Amanda Perobelli/Reuters
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Moradores de Eldorado do Sul carregavam pertences em rua alagada Crédito: Diego Vara / Reuters
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Muitos animais foram afetados, como este cachorro deitado na lama Crédito: Amanda Perobelli/Reuters
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O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou alagado Crédito: Divulgação/Fraport
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Muitos locais ficaram destruídos, como esse, em Jacarezinho Crédito: Diego Vara / Reuters
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Muitos moradores resgatados em Porto Alegre trouxeram seus animais de estimação consigo Crédito: Renana Matos/Reuters
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Gramado do estádio do Grêmio foi alagado Crédito: EPA
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Diversos bairros de Porto Alegre foram afetados Crédito: Isaac Fontana/EPA-EFE/REX/Shutterstock
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Aeroporto foi fechado por tempo indeterminado Crédito: Divulgação/Fraport

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