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Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 25 de maio de 2026

Com parte do disco iluminado visível, o satélite segue ganhando brilho ao longo das noites
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Maio de 2026 às 11:52

A Lua Crescente marca a transição entre a baixa luminosidade da Lua Nova e o brilho intenso característico da Lua Cheia (Imagem: Gergitek | Shutterstock)
A Lua Crescente marca a transição entre a baixa luminosidade da Lua Nova e o brilho intenso característico da Lua Cheia Crédito: Imagem: Gergitek | Shutterstock
Nesta segunda-feira, 25 de maio de 2026, a Lua está na fase Crescente, etapa que marca o desenvolvimento gradual da iluminação do satélite natural após a Lua Nova. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a mudança aconteceu no último dia 23 de maio, às 08h12.
A fase Crescente acontece conforme a Lua avança em sua órbita ao redor da Terra , fazendo com que uma parte cada vez maior de sua face iluminada pelo Sol fique visível. Nessa etapa, o satélite costuma aparecer no céu com formato semelhante à letra “C” para quem observa do hemisfério sul.

Aspectos científicos da Lua Crescente

Do ponto de vista astronômico , a Lua Crescente representa a transição entre a baixa iluminação observada durante a Lua Nova e o brilho máximo da Lua Cheia. Conforme o ciclo lunar avança, a quantidade de luz refletida pela superfície lunar aumenta gradualmente a cada noite.
A Lua não emite luz própria. O brilho que vemos é resultado do reflexo da luz solar em sua superfície. Durante a fase Crescente, o astro se movimenta em sua órbita ao redor da Terra, fazendo com que uma porção cada vez maior de sua face iluminada fique voltada para o nosso planeta. Esse movimento faz parte de um ciclo completo, conhecido como lunação, que dura aproximadamente 29,5 dias.
A fase Crescente favorece a visualização de crateras e detalhes da superfície lunar (Imagem: Malgorzata_tat | Shutterstock)
A fase Crescente favorece a visualização de crateras e detalhes da superfície lunar Crédito: Imagem: Malgorzata_tat | Shutterstock

Melhor período para observar detalhes da superfície lunar

A fase Crescente é considerada uma das mais indicadas para observação astronômica da Lua. Isso acontece porque a incidência lateral da luz solar cria sombras mais definidas sobre o relevo lunar, aumentando a percepção de profundidade em crateras e cadeias montanhosas.
Ao contrário da Lua Cheia, quando o excesso de luminosidade reduz parte do contraste visual, a Lua Crescente permite observar formações geológicas com mais riqueza de detalhes. Por isso, muitos astrônomos amadores aproveitam esse período para realizar observações e registros fotográficos do satélite.
Além disso, como o brilho lunar ainda não atinge intensidade máxima, o céu permanece parcialmente favorável para visualização de estrelas e outros corpos celestes durante a noite.

Lua Crescente simboliza crescimento e movimento

Em diferentes culturas e tradições ao redor do mundo, a Lua Crescente costuma ser associada a crescimento, desenvolvimento e expansão. Isso acontece porque o aumento gradual da luminosidade no céu simboliza avanço e fortalecimento ao longo do ciclo lunar.
Historicamente, diversas civilizações utilizavam as fases da Lua como referência para agricultura, navegação e organização de calendários. Ainda hoje, muitas pessoas relacionam a Lua Crescente a momentos de planejamento, continuidade de projetos e construção gradual de objetivos.

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