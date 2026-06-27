Vídeo mostra momento em que motoboy encontra bebê sozinha na rua

Novos registros de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que um motoboy encontra uma bebê engatinhando sozinha na rua, na madrugada de quinta-feira (25), em Barramares, Vila Velha. A garotinha percorreu cerca de 130 metros da casa de onde saiu até o ponto onde foi resgatada.
Nas imagens, o motociclista segue pela rua e para ao avistar a criança. Ela, por sua vez, desce da calçada e vai ao encontro dele. É possível perceber que um cachorro pequeno permanece todo o tempo acompanhando a bebê.
Conforme relatos, antes de desacelerar, o motoboy havia pensado que se tratava de um animal de pequeno porte, até que a criança teria começado a chorar, se aproximando dele. Sem saber como proceder, ele pediu ajuda a moradores de uma casa.
Em entrevista para a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, na sexta-feira (26), a moradora contou que estava fechando a janela da residência, quando ouviu o pedido de socorro do motoboy. “Ele perguntou se a criança era nossa, e eu falei ‘não, nossas filhas estão aqui em casa’ e ele perguntou se tinha como a gente descer para ajudar. Falou que não podia ligar a moto (para ir embora) e simplesmente deixar a criança ali”, contou.
Em seguida, outra mulher, que se aproximava do local com a filha, também para para ajudar e pega a bebê no colo, sentindo a criança gelada. “Uma moça pegou uma blusa, uma meia, uma calça para eu vestir a neném, que estava com a fralda muito cheia. Dava dó. É um amor de criança. Vesti a roupinha nela, coloquei ela no meu colo, e ela deitou, deu para ver que estava se sentindo segura”, relatou a mulher, que prefere não ser identificada, à repórter da TV Gazeta.
Pouco depois, uma viatura da Polícia Militar, que fazia patrulhamento na região, apareceu, e os moradores fezem sinal para que parassem. O Conselho Tutelar foi chamado e assumiu a guarda da menina.
Entenda o caso
Uma bebê foi encontrada engatinhando sozinha pela rua, somente de fralda, na madrugada de quinta-feira (25), em Barramares, Vila Velha. Um motoboy que passava pelo local viu a garotinha e pediu a ajuda de moradores do bairro para socorrê-la. Eles a vestiram e acionaram uma viatura da Polícia Militar, que fazia patrulhamento na região. O Conselho Tutelar foi chamado e assumiu a guarda da menina.
Horas mais tarde, já durante a manhã, a PM foi novamente acionada, desta vez pela mãe da bebê, que percebeu o desaparecimento da filha ao retornar de uma festa, às 5h50. Segundo a corporação, a mulher disse que havia saído por volta da meia-noite e deixado a criança aos cuidados do irmão de 15 anos.
Diante dos fatos, a mão, de 34 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.
De acordo com o Conselho Tutelar, a reintegração da criança à família dependerá de pedido apresentado por um familiar, por meio de advogado ou da Defensoria Pública, e de decisão judicial sobre quem ficará com a guarda da menina.