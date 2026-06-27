Vídeo mostra momento em que motoboy encontra bebê sozinha na rua

Novos registros de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que um motoboy encontra uma bebê engatinhando sozinha na rua, na madrugada de quinta-feira (25), em Barramares, Vila Velha. A garotinha percorreu cerca de 130 metros da casa de onde saiu até o ponto onde foi resgatada.





Nas imagens, o motociclista segue pela rua e para ao avistar a criança. Ela, por sua vez, desce da calçada e vai ao encontro dele. É possível perceber que um cachorro pequeno permanece todo o tempo acompanhando a bebê.





Conforme relatos, antes de desacelerar, o motoboy havia pensado que se tratava de um animal de pequeno porte, até que a criança teria começado a chorar, se aproximando dele. Sem saber como proceder, ele pediu ajuda a moradores de uma casa.





Em entrevista para a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, na sexta-feira (26), a moradora contou que estava fechando a janela da residência, quando ouviu o pedido de socorro do motoboy. “Ele perguntou se a criança era nossa, e eu falei ‘não, nossas filhas estão aqui em casa’ e ele perguntou se tinha como a gente descer para ajudar. Falou que não podia ligar a moto (para ir embora) e simplesmente deixar a criança ali”, contou.



