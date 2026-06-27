Policial internado em UTI conhece filha recém-nascida por videochamada

Uma videochamada por celular ajudou um pai a acompanhar os primeiros momentos da filha recém-nascida, mesmo internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.





O policial militar Mateus Menezes foi hospitalizado no dia 16 de junho, quando sofreu um acidente de moto. Apenas dois dias depois, sua segunda filha, Cecília, nasceu.





O parto já estava agendado e era muito aguardado por ele, que também não conseguiu acompanhar o nascimento da primeira filha (hoje com quatro anos), por estar trabalhando em uma ação policial.





"Tudo que eu queria nessa segunda vez era estar presente, ser o primeiro a pegar no colo. Planejei para que isso acontecesse e, infelizmente, não foi como a gente queria", conta Mateus.





Além das dificuldades físicas, decorrentes do acidente, Mateus sofre com a saudade da família e conta os dias para voltar para casa, em Barra de São Francisco. "O psicológico influencia muito. Quando começo a conversar sobre isso com minha esposa, me emociono bastante", diz.



A distância, porém, não impediu o encontro de amor entre pai e filha, mesmo que virtualmente. "Até agora, só consegui vê-la por ligação, vídeos e fotos. Linda demais, sorrindo já. É a coisa mais linda do mundo", comenta.