Os canarinhos que curto da minha janela

É bonito também passar pelas ruas decoradas de verde-amarelo, com grafites cada vez mais caprichados lembrando a cada momento o clima de festa que cerca os jogos da Seleção Brasileira. É bom ver o sentimento de brasilidade sendo expressado de maneira tão espontânea pelo povo, com as cores da bandeira brasileira abraçadas por todos, sem qualquer divisão político-ideológica.





O clima da Copa nos leva a recordar as conquistas do nosso futebol no passado, desde a taça Jules Rimet levantada por Bellini em 1958. Para quem não se lembra, o francês Rimet foi o criador da Copa do Mundo durante o período em que exerceu a presidência da Fifa.





A taça que levava o seu nome representava Nice, a deusa grega da vitória. O campeão da copa ficava com a taça que era passada ao campeão da copa seguinte, o que continuou ocorrendo até 1970, quando o Brasil conquistou o direito de ficar definitivamente com o troféu por ter se sagrado tricampeão.





Eu me lembro do escândalo e do vexame que foi o roubo da Taça Jules Rimet, em 1983, quando ela estava exposta na sede da CBF, no Rio. Mas não me recordava que ela tinha desaparecido antes, em 1966, em Londres e que tinha sido achada, dias depois, embrulhada em jornais e escondida em um arbusto, graças à ajuda do cachorro Pickles que, acompanhado por seu dono, farejou o troféu.