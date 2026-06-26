Das Copas que vivi, vibrei, sofri e esqueci

Da Copa de 1950, só ouvi as histórias contadas por meu pai. Disputada no Brasil, era a grande oportunidade para a seleção brasileira – o escrete canarinho, como a chamavam os “speakers” que narravam os jogos pelo rádio – conquistar o caneco pela primeira vez.





E foi assim, tratorando os adversários – com goleadas sobre a Suécia (7x1) e Espanha (6x1) – que a seleção chegou à partida final, contra o Uruguai, precisando apenas do empate para se sagrar campeã. Mas o que aconteceu foi a tragédia que marcou profundamente a torcida brasileira: vitória do Uruguai, por 2x1, no episódio que é conhecido como “Maracanazo” por ter ocorrido no recém inaugurado estádio do Maracanã, na época o maior do mundo, diante de mais de 200 mil torcedores.





Na final da Copa de 1958 – a vitória de 5x2, de virada, sobre a Suécia – me lembro do carnaval que tomou conta das ruas de Vitória. Acamado no Hospital dos Funcionários Públicos, vizinho da Catedral, recuperando de um acidente, ouvi o povo cantando e gritando nas ruas, comemorando o primeiro título mundial do Brasil.





Acompanhei a narração pelo rádio de quase todos os jogos, inclusive o mais difícil, contra o País de Gales, decidido pelo gol genial feito de um menino de 17 anos – Pelé – que iniciava ali uma carreira brilhante que o consagrou como o Rei do Futebol.





Da Copa de 1962, disputada no Chile, guardei por muitos anos um long play com a narração de todos os gols do bicampeonato. “Rei negro caiu; no campo de luta, num palco distante, rei negro caiu” dizia o poema que descrevia a contusão sofrida por Pelé no segundo jogo da competição contra a Tchecoslováquia.





Parecia que ali havia acabado o sonho do bi, mas Amarildo foi um ótimo substituto de Pelé e o caneco foi conquistado pela segunda vez sob a regência de Garrincha e Nilton Santos.





Sofri com a derrota, em 1966, para Portugal de Eusébio. E vibrei com a primeira copa transmitida pela TV, em 1970, e com o gol maravilhoso de Carlos Alberto Torres fechando a goleada por 4x1 sobre a Itália na final.