Copa do Mundo 2026: quando a geopolítica entra em campo

Entretanto, a ampliação da Copa também traz desafios. O aumento do número de seleções exige mais infraestrutura, mais estádios, mais deslocamentos e uma coordenação logística cada vez mais complexa.





A edição organizada por Canadá, Estados Unidos e México exemplifica essa nova realidade. Ao mesmo tempo, surgem debates sobre o equilíbrio técnico da competição e sobre os limites do crescimento do torneio.





Outro aspecto que merece atenção é o peso crescente dos interesses econômicos. A Copa do Mundo movimenta bilhões de dólares em direitos de transmissão, publicidade, patrocínios e turismo. Esse volume de recursos é fundamental para viabilizar o evento, mas também gera questionamentos sobre o equilíbrio entre os objetivos esportivos e os interesses comerciais.





Quando ingressos, hospedagem e serviços associados se tornam excessivamente caros, parte da população fica afastada de uma celebração que deveria ser acessível ao maior número possível de pessoas.





Por isso, a democratização do futebol não deve se limitar à ampliação do número de seleções participantes. Ela também precisa alcançar o torcedor comum. Isso envolve estimular políticas de ingressos com faixas de preços mais acessíveis, ampliar programas de sorteio e distribuição de entradas populares, fortalecer transmissões abertas e promover exibições públicas em praças, centros comunitários e espaços esportivos.





Sediar uma Copa do Mundo em três países exige um nível de cooperação internacional raramente observado em outros eventos globais. Questões relacionadas à segurança, mobilidade, infraestrutura e comunicação precisam ser coordenadas entre diferentes governos e instituições.





Esse esforço conjunto demonstra que, mesmo em um cenário internacional marcado por conflitos, crises humanitárias e disputas econômicas, ainda é possível construir projetos comuns.





O futebol não resolve os problemas do mundo, mas ajuda a evidenciar tanto nossas diferenças quanto nossa capacidade de cooperação. Ao observarmos a próxima Copa do Mundo, vale a pena olhar além dos resultados em campo.





O verdadeiro legado do torneio estará na sua capacidade de aproximar povos, reduzir barreiras e ampliar oportunidades de participação. Quanto mais acessível e inclusiva for essa grande festa do esporte, mais ela cumprirá o papel que a tornou um fenômeno global.



