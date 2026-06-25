Copa do Mundo 2026: quando a geopolítica entra em campo

A Copa do Mundo de Futebol, o evento esportivo mais assistido do planeta, vai muito além das quatro linhas. Ela se conecta diretamente com as engrenagens da política, da economia e da sociedade.
A cada edição, decisões diplomáticas, interesses comerciais e relações internacionais influenciam aspectos que vão desde a escolha das sedes até a participação de atletas e torcedores.
Nos últimos anos, a preparação para grandes competições esportivas evidenciou como questões geopolíticas podem impactar o futebol. Regras migratórias, exigências de vistos e restrições de entrada adotadas por países anfitriões, muitas vezes justificadas por razões de segurança ou por políticas nacionais, podem criar obstáculos para participantes de determinadas nacionalidades.
Embora cada país tenha o direito de definir suas normas de ingresso, eventos de alcance global exigem mecanismos que garantam a participação esportiva acima de divergências políticas. Para que a Copa seja verdadeiramente universal, é importante que os países-sede adotem procedimentos especiais capazes de assegurar a presença de atletas, delegações e profissionais credenciados.
As sanções internacionais impostas a países também ajudam a ilustrar essa relação entre política e esporte. Em muitos casos, medidas destinadas a pressionar governos acabam produzindo efeitos indiretos sobre atletas e torcedores, que pouco ou nenhum poder possuem sobre decisões diplomáticas.
O resultado é um debate recorrente: até que ponto disputas entre Estados devem interferir em competições que têm como princípio a integração entre os povos?
Buscando ampliar essa integração, a Fifa decidiu aumentar o número de seleções participantes da Copa do Mundo. A proposta pretende ampliar a representatividade geográfica do torneio, oferecendo oportunidades a países que historicamente tinham poucas chances de classificação.
Sob essa perspectiva, a expansão das vagas contribui para tornar a competição mais diversa e aproximar novas culturas do principal evento do futebol mundial.
Entretanto, a ampliação da Copa também traz desafios. O aumento do número de seleções exige mais infraestrutura, mais estádios, mais deslocamentos e uma coordenação logística cada vez mais complexa.
A edição organizada por Canadá, Estados Unidos e México exemplifica essa nova realidade. Ao mesmo tempo, surgem debates sobre o equilíbrio técnico da competição e sobre os limites do crescimento do torneio.
Outro aspecto que merece atenção é o peso crescente dos interesses econômicos. A Copa do Mundo movimenta bilhões de dólares em direitos de transmissão, publicidade, patrocínios e turismo. Esse volume de recursos é fundamental para viabilizar o evento, mas também gera questionamentos sobre o equilíbrio entre os objetivos esportivos e os interesses comerciais.
Quando ingressos, hospedagem e serviços associados se tornam excessivamente caros, parte da população fica afastada de uma celebração que deveria ser acessível ao maior número possível de pessoas.
Por isso, a democratização do futebol não deve se limitar à ampliação do número de seleções participantes. Ela também precisa alcançar o torcedor comum. Isso envolve estimular políticas de ingressos com faixas de preços mais acessíveis, ampliar programas de sorteio e distribuição de entradas populares, fortalecer transmissões abertas e promover exibições públicas em praças, centros comunitários e espaços esportivos.
Sediar uma Copa do Mundo em três países exige um nível de cooperação internacional raramente observado em outros eventos globais. Questões relacionadas à segurança, mobilidade, infraestrutura e comunicação precisam ser coordenadas entre diferentes governos e instituições.
Esse esforço conjunto demonstra que, mesmo em um cenário internacional marcado por conflitos, crises humanitárias e disputas econômicas, ainda é possível construir projetos comuns.
O futebol não resolve os problemas do mundo, mas ajuda a evidenciar tanto nossas diferenças quanto nossa capacidade de cooperação. Ao observarmos a próxima Copa do Mundo, vale a pena olhar além dos resultados em campo.
O verdadeiro legado do torneio estará na sua capacidade de aproximar povos, reduzir barreiras e ampliar oportunidades de participação. Quanto mais acessível e inclusiva for essa grande festa do esporte, mais ela cumprirá o papel que a tornou um fenômeno global.